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الثلاثاء، 23-08-2022 12:16 م

واقعة نادرة الحدوث .. بريطانية تنجب توأما بلوني بشرة مختلفين -صور

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الوكيل الإخباري-أعلنت عائلة في نوتنجهام في بريطانيا عن واقعة تحدث مرة واحدة في المليون بعد أن وضعت الأم توأما بلوني بشرة مختلفين تمامًا.

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ووفقًا لموقع "تايلا" الأمريكي، أصيبت شانتيل، 29 عامًا، وزوجها أشتون، 29 عامًا، بالصدمة عندما ولد ابنهما أيون ببشرة بيضاء وعينين خضراوين، في حين أن أخته التوأم أزيرا كان لديها بشرة داكنة وعينان بنيتان.


وهذا النوع من الولادة نادر جدًا لدرجة أن خبراء علم الوراثة قدروا أن هناك فرصة واحدة فقط في المليون لحدوثه، مما يجعل عائلة شانتيل وأشتون مميزة جدًا.

وأوضحت شانتيل، وهي ممرضة مساعدة، أنه على الرغم من أنها تبدو بيضاء، إلا أنها مختلطة العرق بسبب وجود جد نيجيري على جانب والدتها، وفي نفس الوقت، فإن زوجها أشتون نصف جامايكي ونصف أسكتلندي.

 


وفي حين بدا التوأم أزيرا وآيون متشابهين في الأيام الأولى عندما ولدا في مستشفى نوتنجهام سيتي، لاحظت شانتيل مع مرور الأسابيع أن بشرة أزيرا ظلت أغمق وأكثر قتامة من شقيقها.

 

 

وقالت: "كانت بشرة أزيرا أغمق قليلاً عند الولادة ولكن لا يمكنك معرفة ذلك حقًا، والآن بعد مرور أسابيع على الولادة، وصلت إلى النقطة التي أصبحت فيها أكثر قتامة من والدها.


وأضافت: "حتى الآن، لا يزال الأصدقاء والعائلة يقولون إنهم لا يصدقون ذلك، كيف يمكن أن يكون التوأم مختلفين عن بعضهما البعض في المظهر بهذا الشكل".
وقالت "أزيرا حقا مسترخية وباردة قليلًا، في حين أن أيون يريد دومًا المزيد من الاهتمام، إنه يريد دائمًا أن يهتز وهو يبكي باستمرار، بينما أزيرا لا تفعل ذلك كثيرًا".

وذكرت شانتيل، أن طفليها التوأم يجذبان الكثير من الاهتمام من الغرباء عندما يخرجان.


 


 

 


 




 

 


 

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