وصفات منزلية لتنظيف وتلميع الفضة

الوكيل الإخباري - تلميع الفضة حاجة ضرورية من فترة إلى أخرى، وإلا تخسر الإكسسوارات لمعانها ورونقها. إليك بعض الطرق المنزلية التي تساعدك في تلميعه.

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- مطهّر اليدين:

يمكنك إستخدام معقم اليدين الخاص بمحاربة الجراثيم، لتلميع الفضة، وذلك ببخ بضع قطرات منه على قطعة قماش ناعمة، وفرك القطعة به.

- منظف النوافذ:

برش منظف الزجاج على قطعة من القماش، وفرك بها قطعة الفضة برفق، يمكنك إستعادة لمعان القطعة الأساسي.

- الطباشير

ستبقى الفضيات لماعة، إذا وضعت بعض الطباشير في الدرج الذي تحفظينها داخله، حيث تمتصُّ الطباشير الرطوبة، وتمنع الأواني الفضَّة من التشوُّه.

- ورق القصدير

مع الـ "بيكينغ صودا" إلى لتر من الماء في قدر كبيرة، وتسقط في هذه الأخيرة ورقة من القصدير تُغلى المكوِّنات على النار، مع وضع الأواني الفضَّة في القدر الساخنة، وذلك لعشر ثوانٍ.

- نشاء الذرة

معجون نشاء الذرة والماء، سيجعل القطع الفضَّة تبدو جديدة مرة أخرى. تُغمس قطعة قماش مُبلَّلة بقليل من نشاء الذرة، وتُفرك القطعة بها.

- مسحوق الغسيل البودرة

يجب لفّ الإكسسوارات بورق الألمنيوم وإسقاطها في قدر كبيرة تحتوي على الماء الساخن، المضاف إليه ملعقة كبيرة من مسحوق الغسيل بودرة وذلك لدقيقة. تُشطف قطعة الفضَّة بالماء النظيف، وتُجفّف بالهواء، بعد ذلك.



- الخل

من المعروف أن الخل يعد من أدوات التنظيف الأكثر فعالية، عند نقع القطعة في وعاء يحتوي على نصف الكوب من الخل الأبيض وذلك لنحو ثلاث ساعات. ثمّ، تُشطف القطعة الفضَّة بالماء البارد، قبل تجفيفها.

المصدر - الفن

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