الثلاثاء 20-07-2021
الوكيل الاخباري

فاوتشي: نبحث حصول الجميع على الجرعة الثالثة

الكاظمي: تحديات كبيرة تواجه الإصلاح الاقتصادي من أطراف متضررة منه

الجيش الفرنسي يعلن تحطم مقاتلة تابعة له شمالي مالي

الاحتلال يهاجم منزل عائلة أسير مقدسي

الملك يعزي مساعد مدير الأمن العام

إعطاء أكثر من 4.6 مليون جرعة لقاح

الفيضانات تجتاح 12 مدينة وسط الصين

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية بالاردن اليوم

وفيات كورونا عالميا تكسر حاجز 4.1 مليون

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

الثلاثاء، 20-07-2021 05:40 م

30 ألف دولار مقابل اللعب مع الكلاب وتدليلها في بريطانيا

وظيفة تدفع لك 30 ألف دولار مقابل اللعب مع الكلاب في بريطانيا

الحلم-باللعب-مع-كلب


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة Yappy للحيوانات الأليفة في بريطانيا عن وظيفة يحلم الكثير من عشاق الكلاب وهي فرصة اللعب مع حيواناتهم المفضلة مقابل راتب يصل إلى 24 ألف جنيه إسترليني (30 ألف دولار).

اضافة اعلان


وأكدت الشركة عبر موقعها الإلكتروني إن الموظف سيكون مسؤولاً عن الترفيه عن الكلاب وتدليلها، كما سيكون مسؤولاً عن أخذ الكلاب إلى جلسات التصوير في الوقت المحدد استعدادًا لالتقاط صور قريبة، وفقا لصحيفة ديلي إكسبيرس البريطانية.

 

وتعد الأبحاث التسويقية جزءاً من واجبات الوظيفة، مع ضرورة توفير تعليقات مكتوبة على منتجات الشركة التي تتراوح من الألعاب والعصابات والحلويات والإكسسوارات للمساعدة في زيادة المبيعات.


وتقدم Yappy هدايا لجميع المناسبات للمالكين وأصدقائهم من الكلاب، والتي يمكن تصميمها خصيصًا لتشبه أكثر من 420 سلالة من الكلاب.


كما تشمل الواجبات اليومية للموظف، عدة نقاط أهمها التأكد من أن الكلاب سعيدة ومرتاحة وآمنة في جميع الأوقات، والعمل مع الكلاب لتوفير أبحاث السوق حول مجموعة متنوعة من منتجات الشركة .


كما تشمل تفصيل الأنشطة اليومية للكلاب لتناسب مختلف الأنواع، وتزويد الكلاب بأفضل الألعاب والمعاملة واللعب والاسترخاء بالشكل المطلوب.


ووضعت الشركة عدة شروط في الشخص المثالي للوظيفة، وأولها أن يكون عاشق للكلاب مع تصوير فيلم يثبت ذلك، ومن ذوي الخبرة العالية في التعامل مع الكلاب وفهم فطري لاحتياجاتهم، وأخيرا يكون ملتزم تمامًا بتقديم أفضل معاملة لعائلة كلاب Yappy.

 

المصدر - اليوم السابع 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2-80

بقرة الشيف بوراك تهجم على المصور أثناء التصوير - فيديو

28550-الحج-عام-1938

فيديو نادر لرحلة الحجاج إلى بيت الله الحرام عام 1356 هجريًا

ALi8Khk

نصائح للتعامل مع الابن المدمن

dvoyakodishashie-ribi-predstaviteli-primeri-foto_2

العثور على سمكة القمر النادرة بأمريكا - صورة

الأمير-هاري-ينشر-مذكراته-نهاية-2022 (1)

الأمير هاري ينشر مذكراته نهاية 2022

Doc-P-816300-637548833606208859

مصر.. طفل كاد أن يتسبب في كارثة أول أيام عيد الأضحى