وظيفة تدفع لك 30 ألف دولار مقابل اللعب مع الكلاب في بريطانيا

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة Yappy للحيوانات الأليفة في بريطانيا عن وظيفة يحلم الكثير من عشاق الكلاب وهي فرصة اللعب مع حيواناتهم المفضلة مقابل راتب يصل إلى 24 ألف جنيه إسترليني (30 ألف دولار).

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وأكدت الشركة عبر موقعها الإلكتروني إن الموظف سيكون مسؤولاً عن الترفيه عن الكلاب وتدليلها، كما سيكون مسؤولاً عن أخذ الكلاب إلى جلسات التصوير في الوقت المحدد استعدادًا لالتقاط صور قريبة، وفقا لصحيفة ديلي إكسبيرس البريطانية.

وتعد الأبحاث التسويقية جزءاً من واجبات الوظيفة، مع ضرورة توفير تعليقات مكتوبة على منتجات الشركة التي تتراوح من الألعاب والعصابات والحلويات والإكسسوارات للمساعدة في زيادة المبيعات.



وتقدم Yappy هدايا لجميع المناسبات للمالكين وأصدقائهم من الكلاب، والتي يمكن تصميمها خصيصًا لتشبه أكثر من 420 سلالة من الكلاب.



كما تشمل الواجبات اليومية للموظف، عدة نقاط أهمها التأكد من أن الكلاب سعيدة ومرتاحة وآمنة في جميع الأوقات، والعمل مع الكلاب لتوفير أبحاث السوق حول مجموعة متنوعة من منتجات الشركة .



كما تشمل تفصيل الأنشطة اليومية للكلاب لتناسب مختلف الأنواع، وتزويد الكلاب بأفضل الألعاب والمعاملة واللعب والاسترخاء بالشكل المطلوب.



ووضعت الشركة عدة شروط في الشخص المثالي للوظيفة، وأولها أن يكون عاشق للكلاب مع تصوير فيلم يثبت ذلك، ومن ذوي الخبرة العالية في التعامل مع الكلاب وفهم فطري لاحتياجاتهم، وأخيرا يكون ملتزم تمامًا بتقديم أفضل معاملة لعائلة كلاب Yappy.

المصدر - اليوم السابع