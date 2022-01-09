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الأحد، 09-01-2022 12:08 م

ولادة أول غوريلا في 2022 بأقدم محمية طبيعية في إفريقيا - صورة

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الوكيل الإخباري - أعلن متنزه فيرونغا الوطني في جمهورية الكونغو الديموقراطية، أقدم محمية طبيعية إفريقية، ولادة أول صغير غوريلا في الموقع خلال العام الجديد.

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وكتب المتنزه قال عبر حسابه في "تويتر"، يوم السبت: "يسرنا الإعلان عن ولادة أول غوريلا في الموقع هذا العام".

 

وفي 2021، سجل المتنزه ولادة 17 غوريلا جبلية، على ما أوضح مركزه الإعلامي.

 

وقد ارتفع عدد الغوريلا الجبلية في الكونغو الديمقراطية وأوغندا ورواندا   خمسة أضعاف خلال أربعة عقود، من أقل من 200 حيوان إلى أكثر من ألف، ويضم متنزه فيرونغا ربع أعداد هذه الغوريلا.


 

لبنان 24 

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