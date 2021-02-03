الأربعاء 03-02-2021
الوكيل الاخباري
 

قرار عاجل لوزير التربية بشأن العودة للمدارس

قرار وشيك لتحديد شكل العودة للدراسة في الجامعات الأردنية

عبيدات : وصلتنا نصائح بفرض حظر شامل لثلاث أسابيع

مواطن يناشد مدير الامن العام : تخالفت وانا مظلوم - وثائق

إعلان هام من الداخلية إلى الأردنيين

3 قرارات هامة ينتظرها الأردنيون

تحذير أمني هام للأردنيين

الصفدي : ندرس احضار اللقاح الروسي ضد كورونا للمملكة

تطورات عودة تقديم الارجيلة في الاردن

مصدر حكومي لــ الوكيل: استبعاد الحظر الشامل حاليا

الأربعاء، 03-02-2021 02:41 م

ويكيبيديا.. آلية جديدة لمواجهة المعلومات المضللة

istock-458680935


الوكيل الاخباري - أعلنت "ويكيبيديا" إطلاق "مدونة عالمية لقواعد السلوك" تهدف إلى الحد من المعلومات المضللة وإساءة الاستخدام والتلاعب، في الموسوعة الإلكترونية الشهيرة.

ونشرت مؤسسة "ويكيميديا" التي تدير "ويكيبيديا" هذه المدونة، التي توسع السياسات المعمول بها أصلا لتوفير معايير لمكافحة "السلوكيات السلبية"، حسبما أوضحت في بيان.

وتهدف المدونة إلى الحد من تشويه محتوى أكبر موسوعة على الإنترنت والتلاعب به، إذ على عكس الموسوعة التقليدية التي يكتبها خبراء معروفون، فإن هذه المجموعة من المعارف جمعها هواة متطوعون، وغالبا ما تكون مجهولة المصدر.

وقالت رئيسة المؤسسة كاثرين ماهر: "لقد وُضِعَت مدونة قواعد السلوك الجديدة لعصر الإنترنت الجديد، لأننا نرغب في أن يشكل المساهمون (في المحتوى) بيئة إيجابية وآمنة وصحية للجميع".

اضافة اعلان
 

وأوضحت أن "هذه المدونة ستكون وثيقة ملزمة لأي شخص يشارك في مشاريع" الموسوعة.


وتم إعداد النص المؤلف من 1600 كلمة بمساعدة نحو 1500 متطوع في "ويكيبيديا"، يمثلون 5 قارات و30 لغة.


ويرمي النص إلى "منع أي إساءة استخدام للسلطة والتأثير بهدف التخويف، وإلى الحيلولة دون إدراج محتوى خاطئ أو غير صحيح على المنصة".


واحتفلت "ويكيبيديا" في 15 يناير بمرور 20 عاما على تأسيسها، وهي واحدة من المواقع الإلكترونية الـ15 الأولى عالميا من حيث عدد الزيارات، إذ يستقطب نحو 1.7 مليار زائر شهريا.


ويأتي اعتماد المدونة وسط ضغوط متزايدة على منصات الإنترنت للحد من حملات التلاعب والمعلومات المضللة، التي يمكن استخدامها لأغراض سياسية أو لترويج الفتنة والعنف.

 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
169499_1_1567524159

اكتشاف طريقة جديدة للتخلص من غازات العوادم

1-1412451

التلاعب بأحرف هوليوود العملاقة مجددا

1-1031696

ملايين إيفانكا وكوشنر.. بيان يظهر تراجعا في الثروة

6051e013547f5b67e42e5694cf0ae212

ابتكار مدهش لإخلاء المباني في وقت قياسي.. فيديو

1025379127_0_36_3644_2007_1000x541_80_0_0_cc94ed8493b8e7b4e312f26dcb65a76a

سباق بين ناسا ووكالات الفضاء بعد سقوط نيزك.. والحقيقة تصدم الجميع.. صور

phone-cleaning

أفضل طريقة لتنظيف الهاتف ومنع نقله العدوى!