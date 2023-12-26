الثلاثاء 26-12-2023
الوكيل الاخباري
 

قاضي القضاة يفتتح المبنى الجديد لمحكمة الطفيلة الإبتدائية

المستشفى الميداني الاردني بنابلس يشكل ملاذا صحيا وعلاجيا لآلاف الفلسطينيين

شيوخ ووجهاء من جرش وعين الباشا ومخيم البقعة: نقف خلف الملك ونفخر بمواقفه

صحيفة إسرائيلية: أزمة ثقة حادة بين نتنياهو ووزير حربه

فرنسا ترسل عبر "الخيرية الهاشمية" 50 طنا من الطعام لأطفال غزة

تسمم 26 شخص بسبب تناولهم فطرا ساما في إربد

تزامنا مع اجتماع المجلس الوزاري المصغر.. مظاهرة في تل أبيب اليوم

حزب الله يهاجم مواقع عسكرية ويؤكد قتل جنود إسرائيليين

الداخلية: حريصون على سلامة امتحانات تكميلية التوجيهي

انفجارات في سماء مدينة دهب المصرية.. وجسم طائر يسقط

عاجل

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة الى 20915 شهيدا

الثلاثاء، 26-12-2023 04:16 م

5 أخطاء ترتكبها عند تحضير القهوة- تعرف عليها

main_image64db3ab82c494


الوكيل الإخباري - يعتمد الكثير منا على القهوة التي تحتوي على الكافيين لإيقاظنا في الصباح ومنحنا الطاقة التي نحتاجها خلال اليوم، لكن ربما يدرك القليل منا أن القهوة لها عدد كبير من الفوائد الصحية.

اضافة اعلان


أخطاء ترتكبها عند تحضير القهوة


1- شراء البن المطحون
تحتوي حبوب القهوة على أعلى كمية من مضادات الأكسدة عندما تكون كاملة وطازجة، وعلى الرغم من أنه من الأسهل اختيار البن المطحون، إلا أن الحبوب الكاملة أكثر فائدة.
لذا، يوصى بشراء الحبوب كاملة، وتخزينها في حاوية محكمة الإغلاق وطحنها بما يكفي لشراب الصباح.


2- إضافة السكر والمحليات الصناعية
لا يساهم السكر بالسعرات الحرارية الفارغة في مشروبك فحسب، بل يمكن أن يكون له أيضًا عدد لا يحصى من التأثيرات السلبية على الجسم، بما في ذلك تسوس الأسنان وزيادة الالتهاب وزيادة الوزن، وفقًا لمنشورات هارفارد الصحية .
على الرغم من أن المحليات الصناعية يمكن أن تكون خيارًا أفضل لمرضى السكري، إلا أنها تأتي مع مجموعة من الأضرار الصحية الخاصة بها، مثل التغييرات غير المرغوب فيها في الميكروبيوم.


3- الإفراط في استخدام الكريمر
في حين أن رشة صغيرة من الكريمر على القهوة لن تلغي جميع الفوائد التي يمكن أن تقدمها القهوة، إلا أنها ستحول كوبك إلى قنبلة من السعرات الحرارية مع قيمة غذائية قليلة.
للحصول على قهوة صحية، يجب إضافة القليل من الحليب قليل الدسم أو حليب اللوز غير المحلى بدلًا من الكريمر.


4- معاملة القهوة كالحلوى
يفضل الكثير من الأشخاص شرب ما يبدو مشابهًا للقهوة مثل مثلجات الآيس كريم المضاف إليها القهوة.
وفي حين أن القهوة السوداء العادية تحتوي على سعرات حرارية لا تذكر، فإن القهوة المحلاة يمكن أن تزيد بسهولة عن 500 سعرة حرارية.
لذا، تخطي الإضافات السكرية واختار بدلًا منها رشة من القرفة أو القليل من خلاصة الفانيليا الطبيعية.


5- عدم اختيار البن الداكن
عندما يتم تحميص حبوب البن، يحدث ما يعرف باسم تفاعل ميلارد، مما ينتج الميلانويدين الذي يؤثر على قدرة مضادات الأكسدة الشاملة للحبوب وتأثيراتها المضادة للالتهابات، لذلك، كلما طالت مدة تحميص الحبوب، زادت كمية مضادات الأكسدة التي تحتوي عليها.
لذا،‌ سواء كنت تقوم بتحضير القهوة في المنزل أو تحصل عليها جاهزة، اختر البن الداكن لتعزيز مضادات الأكسدة.

 

الكونسلتو 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
988176cacd

5 حقائق 'لا تصدق' عن أسعد دولة في العالم

2023122595055575C8

لاستشعار الأرصاد الجوية.. الصين تطلق 4 أقمار اصطناعية للفضاء

226473_636810

صياد يفجر مفاجأة بعثوره على طائرة ماليزية اختفت قبل 9 سنوات بـ227 راكباً

1552124071_528_486779_airbus2_0

عن طريق الخطأ... شركة طيران أمريكية ترسل طفلا إلى مدينة أخرى

Doc-P-1145024-638390883669437364

ما حقيقة وجود عاصفة شمسية تهدد الأرض وتقطع الإنترنت؟

Doc-P-1144927-638390510082200998

عاد بعد ثلاث سنوات على اختفائه في أمريكا