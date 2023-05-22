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الإثنين، 22-05-2023 01:19 م

5 أخطاء ستجعل سيارتك عرضة للسرقة

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الوكيل الإخباري - كشفت خبيرة متخصصة بأنظمة الحماية عن 5 أخطاء شائعة تجعل السيارة أكثر عرضة لعمليات السطو والسرقة.

وصنفت هايدي الصواف تلك الأخطاء كالتالي، بحسب "ديلي ميل":

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نسيان إغلاق الباب 

- قد يبدو الأمر للوهلة الأولى واضحا للجميع، إلا أن أكثر حالات السرقة تنجم عن نسيان الأشخاص لإقفال أبواب سياراتهم.
- حتى لو كانت فترة المغادرة قصيرة، احرص على قفل الباب، واجعل ذلك روتينا دائما.

- تأكد أيضا من إغلاق النوافذ جيدا.


الاحتفاظ بالمفاتيح في مكان غير آمن
- من الأفضل إبقاء المفاتيح في أماكن بعيدة عن النوافذ في البيوت الأرضية.
- اختر مكان مخفي في حقيبتك لوضع المفتاح بداخله، لإبقائها في مأمن من أي شخص قد يحاول فتحها بغرض السرقة.

وقوف السيارات في الأماكن المظلمة والهادئة
- اختر الأماكن المنارة المليئة بكاميرات المراقبة.
- اختر شوارع تشهد حركة للناس والسيارات، فذلك سيقلل الخطورة.


حفظ الأشياء الثمينة في السيارة
- سواء كانت أشياء ثمينة صغيرة أو أشياء كبيرة مثل الحقائب العادية أو حقائب السفر.
- يقترح في حالة حقائب السفر وضعها في الصندوق الخلفي للسيارة بحيث يصعب رؤيتها.
- الأشياء الصغيرة يمكن إخفاؤها تحت المقعد.


عدم تركيب الأجهزة الأمنية
- هناك العديد من الأجهزة التي يمكنها توفير مزيد من الحماية لسيارتك، بما في ذلك أنظمة الإنذار.
- إذا كنت تفضل ذلك، يمكنك اختيار كاميرا أمان للسيارة تسجل صورا بزاوية 360 درجة من داخل سيارتك

 

 

سكاي نيوز 

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