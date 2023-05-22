5 أخطاء ستجعل سيارتك عرضة للسرقة

الوكيل الإخباري - كشفت خبيرة متخصصة بأنظمة الحماية عن 5 أخطاء شائعة تجعل السيارة أكثر عرضة لعمليات السطو والسرقة.



وصنفت هايدي الصواف تلك الأخطاء كالتالي، بحسب "ديلي ميل":

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نسيان إغلاق الباب



- قد يبدو الأمر للوهلة الأولى واضحا للجميع، إلا أن أكثر حالات السرقة تنجم عن نسيان الأشخاص لإقفال أبواب سياراتهم.

- حتى لو كانت فترة المغادرة قصيرة، احرص على قفل الباب، واجعل ذلك روتينا دائما.

- تأكد أيضا من إغلاق النوافذ جيدا.



الاحتفاظ بالمفاتيح في مكان غير آمن

- من الأفضل إبقاء المفاتيح في أماكن بعيدة عن النوافذ في البيوت الأرضية.

- اختر مكان مخفي في حقيبتك لوضع المفتاح بداخله، لإبقائها في مأمن من أي شخص قد يحاول فتحها بغرض السرقة.



وقوف السيارات في الأماكن المظلمة والهادئة

- اختر الأماكن المنارة المليئة بكاميرات المراقبة.

- اختر شوارع تشهد حركة للناس والسيارات، فذلك سيقلل الخطورة.



حفظ الأشياء الثمينة في السيارة

- سواء كانت أشياء ثمينة صغيرة أو أشياء كبيرة مثل الحقائب العادية أو حقائب السفر.

- يقترح في حالة حقائب السفر وضعها في الصندوق الخلفي للسيارة بحيث يصعب رؤيتها.

- الأشياء الصغيرة يمكن إخفاؤها تحت المقعد.



عدم تركيب الأجهزة الأمنية

- هناك العديد من الأجهزة التي يمكنها توفير مزيد من الحماية لسيارتك، بما في ذلك أنظمة الإنذار.

- إذا كنت تفضل ذلك، يمكنك اختيار كاميرا أمان للسيارة تسجل صورا بزاوية 360 درجة من داخل سيارتك

سكاي نيوز