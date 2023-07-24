6 استعمالات غريبة وغير متوقعة لماء المكيف!

الوكيل الإخباري - يعتبر تسرب ماء المكيف مشكلة شائعة في كل بيت فنرى ربّات المنزل في سعي دائم لتدارك هذه المشكلة وعدم ترك الماء يتسرّب في الغرفة. لكن بعد اليوم، وبعد قراءة هذا المقال لن تعتبري تسرّب الماء من المكيف مشكلة. لماذا؟ لأننا سنطلعك على إستخدامات لن تتوقعيها تستفيدين من هذا الماء من خلالها.



يمكنك استخدامه كغسول للوجه: لا تتفاجئي عزيزتي فإنّ ماء المكيّف خالي من الأملاح ومن أي مواد مضرّة، وقد أثبتت فعاليته في إزالة حبّ الشباب والبثور عن الوجه من خلال بعض التجارب التي أجريت في هذا المجال. لذا في المرة القادمة التي تلاحظين فيها المكيف يتسرّب لا تشعري بالإنزعاج بل املأي منه إناء وتخلّصي من شوائب بشرتك.

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يستخدم لري المزروعات: يشبه ماء المكيف الماء المقطّر فهو نظيف للغاية والكثيرون يستخدمونه في ريّ المزروعات، وهو أيضًا لا يحتوي على الأملاح وأي مواد ضارّة لها.



يستخدم للإختبارات العلمية: وكما قلنا سابقًا فإنّ ماء المكيف هو ماء مقطّر ونظيف ولذلك يتم استخدامه للقيام بالتجارب العلمية في الكثير من المختبرات.



يستعمل للسيارات: وأيضًا، يمكن استخدام ماء المكيف للسيارات لأنّه نظيف وشبه مقطّر ولا يؤذي الصباب والمحرك.



يمكنك استخدامه في المكواة: لن تتذمّري لدى رؤيتك الماء يتسرّب من المكيّف بعد اليوم إذ يمكنك وضعه داخل المكواة وقد يكون أنظف من مياه الشرب حتى.



يستخدم لسقي الحيوانات والطيور: وأخيرًا، يمكنك استخدام ماء المكيّف لسقي الطيور والحيوانات أيضًا، لكن لا تحاولي الشرب منه لأنه بالرغم من حسناته الأخرى فهو غير صالح للشرب للإنسان.

الديار