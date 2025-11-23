عطية يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة

01:39 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/754853 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية ،اليوم الاحد، في دار مجلس النواب سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة بيير-كريستوف شاتزيسافاس، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في كافة المجالات سيما البرلمانية منها. اضافة اعلان





وأعرب عطية عن تقديره للدعم الذي يقدمه الإتحاد الأوروبي للأردن في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مسارات التحديث الشاملة التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني تمضي قُدماً بما يعكس إرادة الدولة الأردنية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار.



وشدد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، واستمرار الحوار السياسي بين الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة ، مشيرا الى الاستفادة من المناخ الاستثماري والاستقرار الموجود في الأردن في مختلف القطاعات.



واكد عطية ان جلالة الملك عبد الله الثاني يقود جهداً دبلوماسياً كبيراً في الدبلوماسية لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة >