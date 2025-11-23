تمرين يومي قد يمنحك نوماً أفضل وأعمق

وشملت الدراسة 30 تجربة عشوائية محكومة، بمشاركة أكثر من 2500 شخص من 12 دولة، جميعهم يعانون من اضطرابات النوم. وأظهرت النتائج أن ممارسة اليوغا أقل من 30 دقيقة مرتين أسبوعياً يمكن أن تحقق نتائج إيجابية خلال 8 إلى 10 أسابيع فقط.
وأوضح الباحثون أن تأثير اليوغا يعود إلى تنظيم التنفس، تنشيط الجهاز العصبي المسؤول عن الاسترخاء، وتعزيز أنماط نشاط الموجات الدماغية، ما يسهم في النوم العميق. ومع ذلك، حذروا من تعميم النتائج بسبب اختلاف شدة أساليب اليوغا وخصائص المشاركين.
تظل حصيرة اليوغا خياراً فعالاً من بين عدة أساليب لتحسين النوم بشكل طبيعي وصحي.
