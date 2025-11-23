الإثنين 2025-11-24 03:25 ص
 

فيروس EV-C105 المتحوّر يثير القلق في إنجلترا بسبب تأثيره على الأطفال

الوكيل الإخباري-   حذّر خبراء الصحة من انتشار فيروس متحوّر يشبه نزلات البرد في إنجلترا، مرتبط بحالات شلل للأطفال ومتلازمة موت الرضع المفاجئ (SIDS)، وسط ارتفاع ملحوظ في الإصابات هذا العام.

الفيروس المعروف باسم Enterovirus-C105 (EV-C105) ظل نادراً لعقود، قبل أن تُسجّل أوروبا 111 حالة في 2023 مقارنة بـ27 حالة خلال 15 عاماً، مع تسجيل نحو ثلثي الحالات (80) في إنجلترا.


في معظم الحالات، يسبب الفيروس أعراضاً خفيفة مثل الحمى والسعال وألم الصدر، لكنه قد يؤدي في حالات نادرة إلى شلل شبيه بشلل الأطفال، التهاب الدماغ، والتهاب السحايا، خصوصاً بين الأطفال. وقد ارتبط بعدة حالات وفاة رضّع.


وأكدت منظمة الصحة العالمية أن النسخة المتحورة أكثر حدة وقد تتسبب بزيادة الحالات العصبية، ما يستدعي مراقبة دقيقة. وأوصت السلطات الصحية بضرورة طلب الرعاية الطبية فور ظهور أعراض خطيرة مثل تيبس الرقبة، ضعف الأطراف، أو صعوبة التنفس.

 

