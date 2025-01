البركان الأكثر نشاطا في إندونيسيا يثور من جديد - فيديو

الوكيل الإخباري- ثار بركان جبل مارابي في غرب سومطرة الذي يعتبر البركان الأكثر نشاطا في إندونيسيا مجددا صباح يوم السبت، ونفث عمودا ضخما من الرماد بارتفاع 1000 متر.

وسجل مركز مراقبة البركان في المنطقة الثوران على الساعة التاسعة صباحا، وقال في بيان رسمي: "لوحظ أن عمود الرماد كان رمادي اللون، سميكا في شدته، ويميل إلى الشمال والشمال الشرقي".



وتم تسجيل ثوران البركان على جهاز رصد الزلازل، بسعة قصوى تبلغ 30.3 ملم لمدة دقيقة و40 ثانية، مؤكدا على أن جبل مارابي لا يزال في حالة تأهب.





Merapi Volcano, at a height of 2,910 meters, is considered one of the most active in the country.



Its eruption in 2010 killed 300 people. Its deadliest eruption was in 1930, taking 1,300 victims.



