امرأة تعيش على الفواكه لمدة 30 يوما: نتائج غير متوقعة لجسمها

تمكنت مارتن من تخفيف الآلام وتحقيق فوائد غير متوقعة، مثل تحسين وظائف الدماغ وزيادة النشاط وفقدان الوزن. ورغم هذه الفوائد، حذرت الطبيبة تريسي بريغمان من الحميات القاسية، مثل النظام الغذائي القائم على الفواكه فقط، مؤكدة أنه قد يؤدي إلى نقص في العناصر الغذائية الأساسية ويزيد من خطر الإرهاق.
وأوضحت مارتن أنها واجهت صعوبة في مشاهدة عائلتها تتناول الطعام المعتاد أمامها، ولكنها أوضحت أيضًا أن النظام الغذائي قاد إلى تحسين بشرتها وزيادة حركة الأمعاء، وهو ما وصفه خبراء الصحة بتأثير إيجابي على الجهاز الهضمي.
لكن، وبالرغم من النتائج الإيجابية، كان النظام صعبًا ومحدودًا جدًا من الناحية الغذائية، مما دفع المتخصصين للتحذير من اتباعه بشكل قاسي ودائم.
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