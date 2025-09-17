الأربعاء 2025-09-17 10:15 ص
 

طرق بسيطة لتوفير استهلاك البنزين أثناء القيادة

الأربعاء، 17-09-2025 09:00 ص

الوكيل الإخباري-   مع ارتفاع أسعار الوقود، يبحث كثير من السائقين عن طرق لتقليل استهلاك البنزين. خبراء السيارات يؤكدون أن تغيير بعض العادات أثناء القيادة يمكن أن يساعد في التوفير بشكل ملحوظ.

أهم الطرق لتوفير البنزين:
تجنب التسارع المفاجئ والتوقف المفاجئ، لأنهما يستهلكان وقودًا أكثر.
إطفاء المحرك عند الوقوف الطويل (مثل الانتظار في السيارة).
تقليل تشغيل المكيف قدر الإمكان، لأنه يزيد من استهلاك الوقود.
التأكد من ضغط الإطارات، فالضغط غير المناسب يزيد من مقاومة السيارة للطريق.
عدم حمل أوزان زائدة داخل أو فوق السيارة.
القيادة بسرعة معتدلة، فكلما زادت السرعة فوق 90 كم/س، زاد استهلاك الوقود.
الصيانة الدورية للمحرك تضمن أداء أفضل واستهلاك أقل.


اتباع هذه النصائح يمكن أن يقلل استهلاك البنزين بنسبة تتراوح بين 10% و25%.

 
 
