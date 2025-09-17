طرق بسيطة لتوفير استهلاك البنزين أثناء القيادة

الوكيل الإخباري- مع ارتفاع أسعار الوقود، يبحث كثير من السائقين عن طرق لتقليل استهلاك البنزين. خبراء السيارات يؤكدون أن تغيير بعض العادات أثناء القيادة يمكن أن يساعد في التوفير بشكل ملحوظ.

أهم الطرق لتوفير البنزين:

تجنب التسارع المفاجئ والتوقف المفاجئ، لأنهما يستهلكان وقودًا أكثر.

إطفاء المحرك عند الوقوف الطويل (مثل الانتظار في السيارة).

تقليل تشغيل المكيف قدر الإمكان، لأنه يزيد من استهلاك الوقود.

التأكد من ضغط الإطارات، فالضغط غير المناسب يزيد من مقاومة السيارة للطريق.

عدم حمل أوزان زائدة داخل أو فوق السيارة.

القيادة بسرعة معتدلة، فكلما زادت السرعة فوق 90 كم/س، زاد استهلاك الوقود.

الصيانة الدورية للمحرك تضمن أداء أفضل واستهلاك أقل.