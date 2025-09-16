الثلاثاء 2025-09-16 12:30 م
 

كيف تستغل الثلث الأخير من 2025 لتحقيق أهدافك.. 5 خطوات عملية للتغيير الحقيقي

ثبثثبثب
تعبيرية
 
الثلاثاء، 16-09-2025 10:19 ص

الوكيل الإخباري-   مع اقتراب نهاية عام 2025، ما يزال الوقت مناسبًا لإعادة ترتيب أولوياتك وتجديد طاقتك لتحقيق ما تبقى من أهدافك. ورغم أن الكثير من القرارات الجديدة التي نضعها في بداية العام تتلاشى سريعًا، فإن المثابرة والواقعية هما سرّ النجاح.

موقع Starchaser قدّم مجموعة من الخطوات العملية لمساعدتك على استثمار الثلث الأخير من العام بطريقة فعالة:

1. ضع أهدافًا واقعية وقابلة للتحقيق
الأهداف الطموحة جدًا قد تؤدي للإحباط. الأفضل تقسيمها إلى خطوات صغيرة يمكنك تنفيذها تدريجيًا، مع الاحتفال بكل إنجاز.

2. استخدم صياغة إيجابية
بدلًا من "سأتوقف عن السهر"، قل "سأنام مبكرًا لأشعر براحة أكثر". التوجه الإيجابي يعزز الدافع ويجعل التغيير أسهل.

3. خطّط وتابع التقدم
ضع جدولًا زمنيًا وخطة واضحة، وراقب تطورك باستمرار. لا تنسَ مكافأة نفسك عند كل خطوة، فهذا يحافظ على الحافز.

4. تَخيّل النجاح واطلب الدعم
تصرّف وكأنك حققت هدفك، لكن كن رحيمًا مع نفسك إذا تعثرت. لا تتردد في طلب المساندة من أشخاص تثق بهم.

5. اصنع بيئة محفزة
غيّر محيطك ليساعدك على الالتزام، وابتعد عن العادات السلبية. البيئة الداعمة قد تكون مفتاح الاستمرارية.

💡 تذكير: التغيير لا يحتاج إلى بداية سنة جديدة، بل إلى قرار واعٍ وإرادة مستمرة.

اضافة اعلان

 

اليوم السابع 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

البلقاء التطبيقية

أخبار محلية البلقاء التطبيقية تحصل على 5 نجوم في التعليم والحوكمة والأثر البيئي

32

طب وصحة أفضل 5 أنواع من الفاصوليا لطول العمر

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي 5.3 مليار دولار الدخل السياحي خلال الثمانية شهور الأولى

ءبل

أخبار الشركات سامسونج تحصل على شهادة ‘Real Black’ من ‘VDE’ لتلفزيون ‘OLED 2025’ بفضل جودة الصورة المتفوقة

أمير دولة قطر يزور الأردن الأربعاء

أخبار محلية أمير دولة قطر يزور الأردن الأربعاء

اجتماع أردني سوري أميركي سابق في عمّان بشأن سوريا

أخبار محلية اجتماع أردني سوري أميركي لبحث تثبيت وقف النار في السويداء وحل الأزمة

قفب

طب وصحة أعشاب تدعم صحة كليتيك

طفلة فلسطينية تنتظر الحصول على الطعام

فلسطين صحة غزة: 3 شهداء بينهم طفل نتيجة سوء التغذية والمجاعة



 
 





الأكثر مشاهدة