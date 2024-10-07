 
الإثنين 2024-10-07 04:42 م
 

جدة صينية تثير ضجة بمظهرها الشبابي بعد صورتها مع حفيدتها

تعبيرية
الجدة وحفيدتها
الإثنين، 07-10-2024 03:33 م

الوكيل الإخباري-   أصبحت امرأة صينية حديث مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، بعد نشرها مقطع فيديو قصيراً مع حفيدتها الصغيرة، إذ أشاد الناس بمظهرها الشاب.

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وأثار جمال هذه المرأة من مقاطعة "تيانجين" ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، مما دفع العديد من وسائل الإعلام إلى البحث عنها لإجراء مقابلة حول مظهرها الشبابي المذهل.


وقالت المرأة، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، لموقع Oddity Central، إنها صُدمت من الاهتمام الذي حظي به مقطع الفيديو القصير الخاص بها على تطبيق Weibo، وغيره من الشبكات الاجتماعية، مدعية أنها أرادت فقط إظهار حفيدتها الحبيبة.


وتابعت المرأة أنها لم تتخيل أبدًا أن مظهرها سيسبب مثل هذه الضجة عبر الإنترنت.
وكشفت المرأة الأربعينية عن سر شبابها الدائم، موضحة أنها أصبحت جدة في سن مبكرة جداً، مقارنة بمعظم النساء في عصرنا. وأرجعت ذلك إلى إنجاب ابنتها في سن صغيرة.


أما عن روتينها اليومي للحفاظ على هذا المظهر الجذاب، فأكدت أنها تعتمد على أساليب بسيطة وفعالة، مثل: العناية ببشرتها، وممارسة الرياضة بانتظام، واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.


ورغم إشادات كثيرين بجمالها، فإنها تحاول التقليل من شأنه، معتبرة أن أسلوبها العصري في الموضة هو السبب وراء هذا الانطباع الشبابي.

 

فوشيا

 
gnews

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