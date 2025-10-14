الثلاثاء 2025-10-14 10:43 ص
 

جريمة تهز سوريا.. مقتل شاب بعد تبرعه بكرسيه لذوي الإعاقة - فيديو

لاى
موفق هارون
 
الثلاثاء، 14-10-2025 10:09 ص

الوكيل الإخباري-   عُثر على الشاب السوري موفق هارون، من مدينة دوما، مقتولًا داخل سيارته في مدينة عدرا بريف دمشق، بعد أيام من تداول قصته المؤثرة التي تبرع خلالها بكرسيه المتحرك لذوي الإعاقة ضمن حملة "ريفنا بيستاهل".

اضافة اعلان


محافظ ريف دمشق، عامر الشيخ، نعى الشاب في منشور على منصة "إكس"، واصفًا الجريمة بـ"النكراء"، وتعهد بملاحقة القتلة وتقديمهم للعدالة.


وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد حوادث الاغتيال في سوريا، حيث شهدت الأيام الماضية مقتل عدد من الشخصيات العسكرية، بينهم مدرب في وزارة الدفاع قُتل في سرمدا، وعنصر آخر من الفرقة 40 قُتل داخل منزله في ريف درعا.

 

 

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

شحن المركبات الكهربائية

خاص بالوكيل هيئة الطاقة لـ "الوكيل " : لا تعديل على تعرفة شحن المركبات الكهربائية

لا

منوعات انتشال طفل حي من داخل بئر في العراق بلحظة تحبس الأنفاس - صور

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء، 30 قرشا للغرام، وفق للنقابة العامة للحلي والمجوهرات.

اقتصاد محلي الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا في الأردن الثلاثاء

تفاصيل عن "حرمان نتنياهو من حضور قمة شرم الشيخ"

عربي ودولي تفاصيل عن حرمان نتنياهو من حضور قمة شرم الشيخ

ببب

منوعات نشاط مدرسي يثير الغضب في الصين: طلاب يسيرون فوق آبائهم - فيديو

لاى

منوعات جريمة تهز سوريا.. مقتل شاب بعد تبرعه بكرسيه لذوي الإعاقة - فيديو

غزة: انباء عن مقتل 32 شخصاً في حملة على "مطلوبين وخارجين عن القانون"

فلسطين غزة: انباء عن مقتل 32 شخصاً في حملة على "مطلوبين وخارجين عن القانون"

ادارة السير

خاص بالوكيل مخالفة 50 دينار لاستعمال سائق شاشة تلفزيونية بالمركبة .. والسير توضح ! - صور



 
 





الأكثر مشاهدة