جريمة تهز سوريا.. مقتل شاب بعد تبرعه بكرسيه لذوي الإعاقة - فيديو

محافظ ريف دمشق، عامر الشيخ، نعى الشاب في منشور على منصة "إكس"، واصفًا الجريمة بـ"النكراء"، وتعهد بملاحقة القتلة وتقديمهم للعدالة.
وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد حوادث الاغتيال في سوريا، حيث شهدت الأيام الماضية مقتل عدد من الشخصيات العسكرية، بينهم مدرب في وزارة الدفاع قُتل في سرمدا، وعنصر آخر من الفرقة 40 قُتل داخل منزله في ريف درعا.
