جريمة تهز سوريا.. مقتل شاب بعد تبرعه بكرسيه لذوي الإعاقة - فيديو

الوكيل الإخباري- عُثر على الشاب السوري موفق هارون، من مدينة دوما، مقتولًا داخل سيارته في مدينة عدرا بريف دمشق، بعد أيام من تداول قصته المؤثرة التي تبرع خلالها بكرسيه المتحرك لذوي الإعاقة ضمن حملة "ريفنا بيستاهل".

محافظ ريف دمشق، عامر الشيخ، نعى الشاب في منشور على منصة "إكس"، واصفًا الجريمة بـ"النكراء"، وتعهد بملاحقة القتلة وتقديمهم للعدالة.



وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد حوادث الاغتيال في سوريا، حيث شهدت الأيام الماضية مقتل عدد من الشخصيات العسكرية، بينهم مدرب في وزارة الدفاع قُتل في سرمدا، وعنصر آخر من الفرقة 40 قُتل داخل منزله في ريف درعا.

مصاب حرب يتبرع بكرسيه المتحرك لافتتاح مزاد خيري ضمن فعاليات حملة "ريفنا بيستاهل" لدعم أهالي ريف دمشق pic.twitter.com/MsH19Ix7RB September 20, 2025