سائح يحطم كرسي "فان غوخ" في متحف ويلوذ بالفرار

ونشر المتحف المقطع المصوّر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وعلّق قائلًا: "كابوس كل متحف تحقق، حتى في بالاتزو مافي".
ويُظهر الفيديو السائح وهو ينتظر مغادرة رجال الأمن، ثم يتوجه للجلوس على كرسي هش من تصميم الفنان نيكولا بولا، يحمل عنوان "فان غوخ"، لتلتقط له صورة، مما تسبب بانهيار الكرسي. ووفق المتحف، فإن القطعة الفنية مغطاة بمئات بلورات الكريستال من شركة "سفاروفسكي"، وتُعد شديدة الهشاشة.
وأكدت إدارة المتحف أن ترميم القطعة استغرق أيامًا من العمل الدقيق، لكن بفضل جهود فريق الترميم وقسم الأمن والشرطة، تم إنقاذ العمل الفني بنجاح. وأضافت: "نُعرب عن تقديرنا العميق لكل من ساهم في إعادة الحياة لهذا العمل".
ولم توضح إدارة المتحف حتى الآن تكلفة الإصلاح، كما لم يُعرف ما إذا تم تحديد هوية السائح أو إذا كان سيُحاسب قانونيًا على تصرفه.
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