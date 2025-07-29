الثلاثاء 2025-07-29 12:05 م
 

في الستين من عمرها.. يمنية تُحقق حلم الثانوية العامة - صورة

لا
تعبيرية
 
الثلاثاء، 29-07-2025 10:44 ص

الوكيل الإخباري-   في قصة ملهمة تجسّد قوة الإرادة والإصرار، حققت رضية شمسان، السيدة اليمنية الستينية، حلمها المؤجل منذ الطفولة، بحصولها على شهادة الثانوية العامة بنسبة 75%، مؤكدة أن الطموح لا يرتبط بالعمر أو التقاعد.

رضية، وهي أم لتسعة أبناء (ستة أولاد وثلاث بنات)، استطاعت الموازنة بين مسؤولياتها المنزلية والتزاماتها العائلية، وبين الدراسة التي اختارت أن تعود إليها رغم كل التحديات.

وفي حديثها لوسائل إعلام ، قالت:
"لقد كان حلمًا مؤجلًا منذ الطفولة. حرمتني عائلتي من التعليم لأنني فتاة، وكانت القناعة لديهم أن مكان الفتاة بيتها وزوجها فقط، لكني لم أنس ذلك الحلم، واليوم أعيشه بكل فخر."

وأضافت بحرقة:
"كنت أشعر بالحزن كلما رأيت أطفالي يدرسون، بينما أعجز عن مساعدتهم في أبسط الأمور الدراسية. هذا الشعور هو ما دفعني لاتخاذ القرار الصعب: العودة إلى مقاعد الدراسة."

واختتمت بقولها:
"شعرت أن الوقت قد حان لأهتم بنفسي، وأحقق ما كنت أطمح إليه منذ صغري."

قصة رضية شمسان تُمثل نموذجًا حيًّا للمرأة العربية المكافحة، وتؤكد أن التحصيل العلمي لا يرتبط بعمر أو ظرف، بل بإرادة لا تستسلم.

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