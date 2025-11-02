تعرّف على أفضل الدول للسفر من حيث الأمان خلال 2026

الوكيل الإخباري- تصدرت هولندا قائمة أكثر الدول أماناً للسفر لعام 2026، وفقاً لتصنيف صادر عن شركة Berkshire Hathaway Travel Protection، التي أوضحت أن مفهوم الأمان لدى المسافرين بات يتجاوز معدلات الجريمة ليشمل الاستقرار الصحي والمناخي، وجودة الرعاية، والتعامل الشامل مع الزوار.

اضافة اعلان



وجاءت هولندا في الصدارة بفضل ما وُصف بأنه نهج محب للسلام ومستويات عالية من السلامة العامة والأمان الصحي، إضافة إلى كونها وجهة داعمة للنساء والمسافرين من مختلف الخلفيات.



وحلت أستراليا في المركز الثاني بفضل تنوع بيئتها الطبيعية ومدنها الحديثة، تلتها النمسا في المرتبة الثالثة بفضل أمنها العالي وهدوئها وجمال جبال الألب. أما آيسلندا فجاءت رابعة كإحدى أكثر الدول رفاهية وأماناً، تليها كندا في المركز الخامس، الوجهة المفضلة لعشاق الشتاء والثلوج.

وجاء ترتيب الدول العشر الأولى كالتالي:

هولندا

أستراليا

النمسا

آيسلندا

كندا

نيوزيلندا

الإمارات العربية المتحدة

سويسرا

اليابان

أيرلندا



ويؤكد التقرير أن المسافرين باتوا يفضلون الوجهات التي توفر بيئة متوازنة بين الأمان والصحة والاستدامة، لتمنحهم تجربة سفر مريحة ومطمئنة في عالم تتزايد فيه التحديات.