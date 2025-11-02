تعرّف على أفضل الدول للسفر من حيث الأمان خلال 2026

وجاءت هولندا في الصدارة بفضل ما وُصف بأنه نهج محب للسلام ومستويات عالية من السلامة العامة والأمان الصحي، إضافة إلى كونها وجهة داعمة للنساء والمسافرين من مختلف الخلفيات.
وحلت أستراليا في المركز الثاني بفضل تنوع بيئتها الطبيعية ومدنها الحديثة، تلتها النمسا في المرتبة الثالثة بفضل أمنها العالي وهدوئها وجمال جبال الألب. أما آيسلندا فجاءت رابعة كإحدى أكثر الدول رفاهية وأماناً، تليها كندا في المركز الخامس، الوجهة المفضلة لعشاق الشتاء والثلوج.
وجاء ترتيب الدول العشر الأولى كالتالي:
هولندا
أستراليا
النمسا
آيسلندا
كندا
نيوزيلندا
الإمارات العربية المتحدة
سويسرا
اليابان
أيرلندا
ويؤكد التقرير أن المسافرين باتوا يفضلون الوجهات التي توفر بيئة متوازنة بين الأمان والصحة والاستدامة، لتمنحهم تجربة سفر مريحة ومطمئنة في عالم تتزايد فيه التحديات.
