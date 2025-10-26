انطلاق أعمال قمة دول "الآسيان" في ماليزيا

الوكيل الإخباري- انطلقت في ماليزيا اليوم الأحد، أعمال القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، تحت شعار "الشمولية والاستدامة"، بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الرابطة، إضافة إلى ممثلين عن الدول الشريكة مثل الصين والولايات المتحدة واليابان والهند.

اضافة اعلان