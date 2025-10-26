الأحد 2025-10-26 10:54 ص
 

انطلاق أعمال قمة دول "الآسيان" في ماليزيا

انطلاق أعمال قمة دول "الآسيان" في ماليزيا
انطلاق أعمال قمة دول "الآسيان" في ماليزيا
 
الأحد، 26-10-2025 09:29 ص

الوكيل الإخباري-   انطلقت في ماليزيا اليوم الأحد، أعمال القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، تحت شعار "الشمولية والاستدامة"، بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الرابطة، إضافة إلى ممثلين عن الدول الشريكة مثل الصين والولايات المتحدة واليابان والهند.

اضافة اعلان


ووفقا لوكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما)، أكد رئيس الوزراء الماليزي الرئيس الدوري لــ"آسيان" لعام 2025، أنور إبراهيم، في افتتاح القمة أهمية تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

قوات الاحتلال

فلسطين مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون في بيت لحم

ورشة حول دور الإعلام في تعزيز الوعي بسرطان عنق الرحم

أخبار محلية ورشة حول دور الإعلام في تعزيز الوعي بسرطان عنق الرحم

فل

منوعات النيابة المصرية تأمر بحبس المتهمين في واقعة "صفع مُسن" أمام ابنته

مقاتلون من حزب العمال الكردستاني في منطقة كردستان العراق

عربي ودولي حزب العمال الكردستاني يعلن سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق

مستشفى الجامعة: تصوير نحو 50 مريضاً يومياً بالرنين المغناطيسي

خاص بالوكيل مستشفى الجامعة: تصوير نحو 50 مريضاً يومياً بالرنين المغناطيسي

5ف

منوعات فيديو تصدر المنصات.. وجبة دجاج تُشعل البهجة في وجوه أطفال غزة

الوكيل الإخباري- تسود أجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، فيما تكون حارة نسبيًا في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

أخبار محلية وفد أممي يزور محمية العقبة البحرية

الدوريات الخارجية

أخبار محلية على طريقة أفلام هوليوود.. الامن العام ينقذ سائق مركبة !



 
 





الأكثر مشاهدة