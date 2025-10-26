انطلاق أعمال قمة دول "الآسيان" في ماليزيا

ووفقا لوكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما)، أكد رئيس الوزراء الماليزي الرئيس الدوري لــ"آسيان" لعام 2025، أنور إبراهيم، في افتتاح القمة أهمية تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
-
أخبار متعلقة
-
حزب العمال الكردستاني يعلن سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق
-
الأمم المتحدة ترحب بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلند
-
ترامب: اتفاق السلام بين تايلاند وكمبوديا أنقذ ملايين الأرواح
-
الولايات المتحدة والصين تعملان على "التفاصيل النهائية" لاتفاق تجاري
-
مبعوث بوتين ومسؤولون أميركيون يواصلون الأحد اجتماعهم
-
تفاصيل حادث طريق السويس المروع في مصر
-
لولا ينتقد الأمم المتحدة لعجزها عن حماية ضحايا حرب غزة
-
ترامب يبدي استعداده لخفض الرسوم الجمركية على البرازيل إذا أتيحت الظروف