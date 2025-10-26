الأحد 2025-10-26 10:55 ص
 

طفل ينجو بأعجوبة بعد ابتلاعه 100 مغناطيس في نيوزيلندا - صورة

5
تعبيرية
 
الأحد، 26-10-2025 10:00 ص

الوكيل الإخباري-   نُقل طفل يبلغ 13 عامًا إلى مستشفى في نيوزيلندا بعد ابتلاعه نحو 100 مغناطيس من نوع النيوديميوم القوي، كان قد اشتراها عبر الإنترنت. وبعد أربعة أيام من معاناته آلامًا شديدة في البطن، كشفت الفحوص عن وجود سلاسل مغناطيسية داخل أمعائه، ما استدعى جراحة دقيقة لاستئصالها في مستشفى تاورانجا.

اضافة اعلان


وأوضح الأطباء أن ابتلاع هذه المغناطيسات يشكل خطرًا كبيرًا، إذ قد يؤدي إلى تلف الأنسجة أو انثقاب الأمعاء وظهور التهابات داخلية، مشيرين إلى أن سهولة شراء هذه المواد عبر الإنترنت تمثل مصدر قلق متزايدًا للأسر.


وتعافى الطفل وغادر المستشفى بعد ثمانية أيام، فيما جدد الأطباء تحذيرهم من مضاعفات خطيرة قد تنتج عن ابتلاع مغناطيسات قوية، داعين إلى تشديد الرقابة على بيعها للأطفال عبر المتاجر الإلكترونية .

 


Image1_1020252695939161935635.jpg

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

قوات الاحتلال

فلسطين مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون في بيت لحم

ورشة حول دور الإعلام في تعزيز الوعي بسرطان عنق الرحم

أخبار محلية ورشة حول دور الإعلام في تعزيز الوعي بسرطان عنق الرحم

فل

منوعات النيابة المصرية تأمر بحبس المتهمين في واقعة "صفع مُسن" أمام ابنته

مقاتلون من حزب العمال الكردستاني في منطقة كردستان العراق

عربي ودولي حزب العمال الكردستاني يعلن سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق

مستشفى الجامعة: تصوير نحو 50 مريضاً يومياً بالرنين المغناطيسي

خاص بالوكيل مستشفى الجامعة: تصوير نحو 50 مريضاً يومياً بالرنين المغناطيسي

5ف

منوعات فيديو تصدر المنصات.. وجبة دجاج تُشعل البهجة في وجوه أطفال غزة

الوكيل الإخباري- تسود أجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، فيما تكون حارة نسبيًا في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

أخبار محلية وفد أممي يزور محمية العقبة البحرية

الدوريات الخارجية

أخبار محلية على طريقة أفلام هوليوود.. الامن العام ينقذ سائق مركبة !



 
 





الأكثر مشاهدة