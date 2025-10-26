طفل ينجو بأعجوبة بعد ابتلاعه 100 مغناطيس في نيوزيلندا - صورة

الوكيل الإخباري- نُقل طفل يبلغ 13 عامًا إلى مستشفى في نيوزيلندا بعد ابتلاعه نحو 100 مغناطيس من نوع النيوديميوم القوي، كان قد اشتراها عبر الإنترنت. وبعد أربعة أيام من معاناته آلامًا شديدة في البطن، كشفت الفحوص عن وجود سلاسل مغناطيسية داخل أمعائه، ما استدعى جراحة دقيقة لاستئصالها في مستشفى تاورانجا.

وأوضح الأطباء أن ابتلاع هذه المغناطيسات يشكل خطرًا كبيرًا، إذ قد يؤدي إلى تلف الأنسجة أو انثقاب الأمعاء وظهور التهابات داخلية، مشيرين إلى أن سهولة شراء هذه المواد عبر الإنترنت تمثل مصدر قلق متزايدًا للأسر.





وتعافى الطفل وغادر المستشفى بعد ثمانية أيام، فيما جدد الأطباء تحذيرهم من مضاعفات خطيرة قد تنتج عن ابتلاع مغناطيسات قوية، داعين إلى تشديد الرقابة على بيعها للأطفال عبر المتاجر الإلكترونية .



