شاهد: قطار يدهس شابا أثناء تصوير فيديو في الهند

وكان الفتى فيشواجيت ساها قد توقف قرب السكة الحديدية خلال عودته مع والدته، لتصوير نفسه بينما تمر القطارات، قبل أن يصطدم به قطار مسرع، لتسقط الكاميرا وتوثق لحظة الحادث.
وهرعت شرطة السكك الحديدية إلى الموقع، حيث عُثر على جثمانه ونُقل إلى المستشفى لإجراء الفحص الطبي الشرعي.
-
