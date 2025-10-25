السبت 2025-10-25 12:19 م
 

شاهد: قطار يدهس شابا أثناء تصوير فيديو في الهند

الوكيل الإخباري-   شهدت ولاية أوديشا الهندية حادثاً مأساوياً، إذ لقي فتى يبلغ من العمر 15 عاماً مصرعه دهساً تحت قطار في مدينة بوري أثناء تصوير مقطع فيديو لنشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان الفتى فيشواجيت ساها قد توقف قرب السكة الحديدية خلال عودته مع والدته، لتصوير نفسه بينما تمر القطارات، قبل أن يصطدم به قطار مسرع، لتسقط الكاميرا وتوثق لحظة الحادث.


وهرعت شرطة السكك الحديدية إلى الموقع، حيث عُثر على جثمانه ونُقل إلى المستشفى لإجراء الفحص الطبي الشرعي.

 

 

