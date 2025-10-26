جنود الاحتلال يصورون معتقلا فلسطينيا أثناء التنكيل به

حيث كان جيش الاحتلال اعتقل يوسف بشارات، يوم أمس لمدة 5 ساعات، وعثر بعد الإفراج عنه على صورته بهاتفه الشخصي حيث قام جنود الاحتلال بتصويره وهو مكبل اليدين ومعصوب العينيين وملقى على الأرض.
