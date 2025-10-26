الأحد 2025-10-26 10:55 ص
 

جنود الاحتلال يصورون معتقلا فلسطينيا أثناء التنكيل به

جنود الاحتلال يصورون معتقلا فلسطينيا أثناء التنكيل به
يوسف بشارات
 
الأحد، 26-10-2025 09:51 ص
الوكيل الإخباري-   نشر مواطن فلسطيني صورة له أثناء اعتقاله من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس.اضافة اعلان


حيث كان جيش الاحتلال اعتقل يوسف بشارات، يوم أمس لمدة 5 ساعات، وعثر بعد الإفراج عنه على صورته بهاتفه الشخصي حيث قام جنود الاحتلال بتصويره وهو مكبل اليدين ومعصوب العينيين وملقى على الأرض.
 
 
