العدل توضح حول المحاكمات عن بعد

في المقابل أكدت الوزارة، أنه تم تنفيذ 276 عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس خلال شهر أيلول الماضي، فيما تم تنفيذ 1698 عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس منذ بداية العام ولغاية نهاية شهر أيلول الماضي.
