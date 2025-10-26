الأحد 2025-10-26 10:52 ص
 

العدل توضح حول المحاكمات عن بعد

وزارة العدل
وزارة العدل
 
الأحد، 26-10-2025 09:46 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة العدل أنه تم عقد 10.8 ألف جلسة محاكمة عن بعد خلال شهر أيلول 2025.

اضافة اعلان


في المقابل أكدت الوزارة، أنه تم تنفيذ 276 عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس خلال شهر أيلول الماضي، فيما تم تنفيذ 1698 عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس منذ بداية العام ولغاية نهاية شهر أيلول الماضي.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ورشة حول دور الإعلام في تعزيز الوعي بسرطان عنق الرحم

أخبار محلية ورشة حول دور الإعلام في تعزيز الوعي بسرطان عنق الرحم

فل

منوعات النيابة المصرية تأمر بحبس المتهمين في واقعة "صفع مُسن" أمام ابنته

مقاتلون من حزب العمال الكردستاني في منطقة كردستان العراق

عربي ودولي حزب العمال الكردستاني يعلن سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق

مستشفى الجامعة: تصوير نحو 50 مريضاً يومياً بالرنين المغناطيسي

خاص بالوكيل مستشفى الجامعة: تصوير نحو 50 مريضاً يومياً بالرنين المغناطيسي

5ف

منوعات فيديو تصدر المنصات.. وجبة دجاج تُشعل البهجة في وجوه أطفال غزة

الوكيل الإخباري- تسود أجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، فيما تكون حارة نسبيًا في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

أخبار محلية وفد أممي يزور محمية العقبة البحرية

الدوريات الخارجية

أخبار محلية على طريقة أفلام هوليود.. الامن العام ينقذ سائق مركبة !

5

منوعات طفل ينجو بأعجوبة بعد ابتلاعه 100 مغناطيس في نيوزيلندا - صورة



 
 





الأكثر مشاهدة