الثلاثاء 2025-09-16 10:18 م
 

4 إشارات من القلب لا يجب تجاهلها أبدًا

الثلاثاء، 16-09-2025 08:24 م
الوكيل الإخباري-  حذّر أخصائي في أمراض القلب من أن تجاهل بعض الإشارات الصغيرة التي يرسلها القلب يوميًا قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل الصحية، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة.اضافة اعلان


غالبًا ما يعطي القلب تحذيرات دقيقة قبل أن تتطور المشكلات الصغيرة إلى مشكلات أكبر. وفي الحياة اليومية، يسهل التغاضي عن بعض الإشارات التي يعطيها القلب، كالوخز، أو التعب، أو الانزعاج الطفيف.

وقدم أوليفيي غوتمن، استشاري أمراض القلب في مستشفى ويلينغتون بلندن، 4 علامات دقيقة لا يجب تجاهلها:

ألم أو انزعاج في الصدر

وأوضح غوتمن أن ألم الصدر هو العلامة التحذيرية الأكثر شهرة لمشاكل القلب، ويمكن أن يكون خفيفًا أو متقطعًا.

وأشار المصدر إلى أن ألم الصدر يشبه إحساس الضغط، أو الثقل، أو الضيق في الصدر، وفي بعض الأحيان يكون كإحساس عسر الهضم، أو ألم ينتشر في الذراعين والرقبة والفك أو الظهر.

وتشير هذه الأعراض إلى الذبحة الصدرية، وهي نتيجة انخفاض تدفق الدم إلى القلب، بحسب الطبيب.
وقال الطبيب إن الذبحة ليست نوبة قلبية، لكنها مؤشر على مرض الشريان التاجي، كما تزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية إذا تُركت دون علاج.

وتشمل الأعراض المصاحبة لها: الغثيان، التعرق، الدوار، أو الشعور بالقلق.

ضيق التنفس

قال غوتمن: "من الطبيعي أن تشعر بضيق تنفس بعد ممارسة تمارين قوية، لكن ضيق التنفس أثناء ممارسة الأنشطة الروتينية قد يكون مؤشرًا على أن القلب يكافح لضخ الدم بكفاءة".

ونبّه الطبيب إلى علامات تحذيرية أخرى، كالعجز عن أخذ نفس عميق عند الجلوس، أو الحاجة إلى وسائد إضافية للنوم، أو الاستيقاظ فجأة بسبب اضطرابات التنفس.

وقدم غوتمن بعض الأمثلة، مثل صعوبة صعود درج كان سهلًا من قبل، أو الشعور بالإرهاق عند المشي في الغرفة، أو صعوبة التنفس عند الانحناء لربط الحذاء.

وقال إن هذه الأعراض قد تكون مؤشرًا على تراكم السائل في الرئتين، وهي حالة غالبًا ما ترتبط بالإصابة بفشل القلب.

التعب والضعف

يشعر الجميع بالتعب، لكن التعب المرتبط بالقلب يكون مستمرًا وشديدًا، ولا يزول بعد الراحة، بحسب غوتمن.

وقال إن ذلك قد يحدث لأن القلب لا يضخ كمية كافية من الدم الغني بالأكسجين إلى العضلات والأعضاء.

اختلال نظام ضربات القلب

نبّه غوتمن إلى أن نبضات القلب ليست منتظمة تمامًا، مشيرًا إلى ضرورة زيارة الطبيب عند الإحساس بالرفرفة في الصدر، أو الخفقان المفاجئ، أو تسارع ضربات القلب في وقت الراحة.

وتشمل أعراض اختلال انتظام ضربات القلب: الإحساس بالرفرفة أثناء القراءة أو الجلوس، أو تسارع ضربات القلب، إلى جانب الإحساس بالدوخة أو خفة الرأس.

وأوضح أن اضطرابات نظام دقات القلب يمكن أن تكون مؤشرًا على الإصابة بالرجفان الأذيني، الذي يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وفشل القلب.

ويشرح غوتمن: "بعض حالات عدم الانتظام قد تكون غير ضارة، لكن النوبات المستمرة أو الشديدة يجب تقييمها باستخدام تخطيط القلب أو اختبارات مراقبة القلب الأخرى".

سكاي نيوز
 
 
