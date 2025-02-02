 
الأحد 2025-02-02 02:16 م
 

لحظة مرعبة لسباحة روسية تحت هجوم قرش في حوض أسماك - فيديو

ؤ
موقع الحادث
الأحد، 02-02-2025 12:44 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت لقطات مروعة لحظة تعرض فنانة روسية للهجوم من سمكة قرش أثناء أدائها روتينًا في حوض أسماك حديقة شيشوانغبانا في مقاطعة يونان الصينية. الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا كانت ترتدي زي حورية البحر وتسبح بين الأسماك المفترسة، قبل أن تهاجمها سمكة الحفش، ما أدى إلى إصابتها في الرأس والرقبة.

اضافة اعلان


ورغم الهجوم العنيف، تمكنت الفتاة من الهروب بسرعة إلى السطح. الحادث أثار صدمة بين المشاهدين، بمن فيهم أطفال، في حين تم عرض تعويض مالي للفتاة على الأضرار المعنوية التي تعرضت لها.
يُذكر أن الحوض يضم أسماكًا نادرة من نهري ميكونج ويانغتسي.

 

 

العربية  

 
gnews

أحدث الأخبار

44

المرأة والجمال كيفية تهيئة البشرة لشهر رمضان للحصول على إشراقة صحية طوال الشهر

ا

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق على ارتفاع

ا

اقتصاد محلي تجارة إربد تثمن قرار تمديد الإعفاء من الغرامات على القضايا الجمركية

لا رلا ر

المرأة والجمال كيفية استخدام سيروم فيتامين C للحصول على بشرة نضرة ومتوهجة

لا

أخبار محلية الزراعة: نستورد التمور من هذه المناشئ فقط ونحذر من تداول الشائعات

جانب من أداء الأغنية بصوت الفنانة نداء شرارة وكورال الجامعة

أخبار محلية الجامعة الأردنيّة تعيد الحياة للأغنية الوطنية بمغناة "ملك وجامعة"

بث

فن ومشاهير بعد انتهاء عقوبتها.. دنيا بطمة تخرج من السجن

ءبي

أخبار الشركات "جورامكو" تدعم برنامج GoGreen+ لوقود الطائرات المستدام التابع لشركة DHL



 




الأكثر مشاهدة