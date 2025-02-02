لحظة مرعبة لسباحة روسية تحت هجوم قرش في حوض أسماك - فيديو

ورغم الهجوم العنيف، تمكنت الفتاة من الهروب بسرعة إلى السطح. الحادث أثار صدمة بين المشاهدين، بمن فيهم أطفال، في حين تم عرض تعويض مالي للفتاة على الأضرار المعنوية التي تعرضت لها.
يُذكر أن الحوض يضم أسماكًا نادرة من نهري ميكونج ويانغتسي.
The woman survived but suffered minor but permanent injuries. Her Chinese employer tried to “cover up”… pic.twitter.com/eNqcVSReRY
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