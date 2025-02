لحظة مرعبة لسباحة روسية تحت هجوم قرش في حوض أسماك - فيديو

الوكيل الإخباري- أظهرت لقطات مروعة لحظة تعرض فنانة روسية للهجوم من سمكة قرش أثناء أدائها روتينًا في حوض أسماك حديقة شيشوانغبانا في مقاطعة يونان الصينية. الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا كانت ترتدي زي حورية البحر وتسبح بين الأسماك المفترسة، قبل أن تهاجمها سمكة الحفش، ما أدى إلى إصابتها في الرأس والرقبة.

ورغم الهجوم العنيف، تمكنت الفتاة من الهروب بسرعة إلى السطح. الحادث أثار صدمة بين المشاهدين، بمن فيهم أطفال، في حين تم عرض تعويض مالي للفتاة على الأضرار المعنوية التي تعرضت لها.

يُذكر أن الحوض يضم أسماكًا نادرة من نهري ميكونج ويانغتسي.





