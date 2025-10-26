الأحد 2025-10-26 01:51 م
 

لماذا يتسارع الوقت مع التقدم في السن؟

الوكيل الإخباري-   يشكو كثيرون من أن السنوات تمر بسرعة أكبر مع التقدم في العمر، وهو ما حاول علماء الأعصاب تفسيره لفترة طويلة. دراسة دولية حديثة، نشرت في مجلة Communications Biology، توصلت إلى تفسير مرتبط بكيفية نشاط الدماغ أثناء متابعة الأحداث.

الدراسة استندت إلى مشروع Cam-CAN بجامعة كامبريدج، وشارك فيها 577 متطوعًا تتراوح أعمارهم بين 18 و88 عامًا، شاهدوا حلقة مدتها ثماني دقائق من مسلسل ألفريد هيتشكوك “قف! أنت ميت” داخل جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي.


وأظهرت النتائج أن كبار السن سجّلوا تبدلات أقل في نشاط الدماغ مقارنة بالشباب، أي أنهم عالجوا عددًا أقل من “الأحداث” خلال نفس الفترة الزمنية، ما يجعل الوقت يبدو أسرع لديهم.


ويقول الباحثون إن هذا الإحساس ليس حتميًا، فخوض تجارب جديدة مثل السفر أو تعلم مهارات جديدة أو لقاء أشخاص جدد يمكن أن يزيد من تسجيل الدماغ للذكريات، مما يجعل الوقت يبدو أبطأ وأكثر امتلاءً.

 

