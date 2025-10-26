لماذا يتسارع الوقت مع التقدم في السن؟

الدراسة استندت إلى مشروع Cam-CAN بجامعة كامبريدج، وشارك فيها 577 متطوعًا تتراوح أعمارهم بين 18 و88 عامًا، شاهدوا حلقة مدتها ثماني دقائق من مسلسل ألفريد هيتشكوك “قف! أنت ميت” داخل جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي.
وأظهرت النتائج أن كبار السن سجّلوا تبدلات أقل في نشاط الدماغ مقارنة بالشباب، أي أنهم عالجوا عددًا أقل من “الأحداث” خلال نفس الفترة الزمنية، ما يجعل الوقت يبدو أسرع لديهم.
ويقول الباحثون إن هذا الإحساس ليس حتميًا، فخوض تجارب جديدة مثل السفر أو تعلم مهارات جديدة أو لقاء أشخاص جدد يمكن أن يزيد من تسجيل الدماغ للذكريات، مما يجعل الوقت يبدو أبطأ وأكثر امتلاءً.
