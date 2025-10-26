الأحد 2025-10-26 01:51 م
 

خرج عن البروتوكول.. ترامب يرقص في مطار كوالالمبور (فيديو)

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 
الأحد، 26-10-2025 11:34 ص

الوكيل الإخباري-   وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إلى كوالالمبور، مستهلاً جولته الآسيوية التي تشمل عدة لقاءات إقليمية رفيعة المستوى.

وحظي ترامب باستقبال رسمي مميز في المطار، حيث قدمت فرقة رقص عرضاً تراثياً على السجادة الحمراء إلى جانب رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، وفاجأ الرئيس الأمريكي ترامب الحضور بانضمامه للراقصين لبضع ثوانٍ وسط تصفيق واسع.


ومن المقرر أن يتوجه ترامب لاحقاً إلى كوريا الجنوبية للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، في اجتماع من المتوقع أن يتناول النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.


وأكد رئيس الوزراء الماليزي أن بلاده، بصفتها رئيسة رابطة آسيان، تسعى من خلال القمة لتعزيز الحوار والتعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

 

 

