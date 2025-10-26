تصادم وسقوط ودهس.. لحظات رعب في شوارع إسطنبول (فيديو)

الوكيل الإخباري- سجلت كاميرات المراقبة في إسطنبول لحظات مروعة، بعد أن دهست سيارة إسعاف سائق دراجة نارية بعد أن اصطدم بسيارة أخرى وارتد ليسقط على الطريق.

وأظهرت اللقطات السائق وهو عالق تحت عجلات سيارة الإسعاف، بالرغم من أن السيارة كانت متجهة إلى مكان الحادث نفسه لإنقاذ مصابين آخرين، ما أضاف صدمة للحادث المروع الذي وقع أثناء حركة المرور.