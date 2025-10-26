تصادم وسقوط ودهس.. لحظات رعب في شوارع إسطنبول (فيديو)

وأظهرت اللقطات السائق وهو عالق تحت عجلات سيارة الإسعاف، بالرغم من أن السيارة كانت متجهة إلى مكان الحادث نفسه لإنقاذ مصابين آخرين، ما أضاف صدمة للحادث المروع الذي وقع أثناء حركة المرور.
🔴 Kaza yapıp ambulansın altında kaldı!— Haber 7 (@Haber7) October 25, 2025
🎥 İstanbul Küçükçekmece'de bir araca çarpıp savrulan motosiklet, yoldan geçen ambulansla çarpıştı; motosikletteki bir kişi ambulansın altında kaldı. pic.twitter.com/DPXI8IM2lb
