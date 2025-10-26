النيابة المصرية تأمر بحبس المتهمين في واقعة "صفع مُسن" أمام ابنته

الوكيل الإخباري- في تطور جديد لقضية صفع مُسن ستيني في محافظة السويس بمصر، قررت جهات التحقيق حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد تداول مقطع فيديو صادم وثّق لحظة الاعتداء على الرجل أمام ابنته.

وأظهر الفيديو المُسن غريب مبارك عبدالباسط (66 عامًا) وهو يتعرض للصفع بطريقة مهينة أمام ابنته، ما أثار موجة غضب وتعاطف كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي ومطالبات بمحاسبة المعتدين.



وبحسب بيان وزارة الداخلية المصرية، فإن الواقعة تعود إلى نزاع على شقة بنظام الإيجار القديم في منطقة السيد هاشم بحي الجناين، يسكنها المجني عليه منذ نحو ثلاثين عامًا. وتشير التحقيقات إلى أن مالك العقار اتهم نجل الضحية بسرقة محتويات شقة مغلقة تخصه، قبل أن يتطور الخلاف إلى اعتداء جسدي موثق بالفيديو.



وأوضحت التحقيقات أن المجني عليه، الذي يعاني من الفشل الكلوي والسكري وارتفاع ضغط الدم، كان قد عاد إلى الشقة لإحضار أدويته، قبل أن يُمنع من الدخول ويتعرض للاعتداء. وحرص فريق التحقيق على منحه فترات استراحة أثناء الإدلاء بأقواله مراعاة لظروفه الصحية.



وأكدت وزارة الداخلية أنه تم القبض على المتهمين خلال ساعات من تداول الفيديو، فيما تستكمل النيابة العامة التحقيقات تمهيدًا لإحالتهم إلى المحاكمة.