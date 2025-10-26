النيابة المصرية تأمر بحبس المتهمين في واقعة "صفع مُسن" أمام ابنته

وأظهر الفيديو المُسن غريب مبارك عبدالباسط (66 عامًا) وهو يتعرض للصفع بطريقة مهينة أمام ابنته، ما أثار موجة غضب وتعاطف كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي ومطالبات بمحاسبة المعتدين.
وبحسب بيان وزارة الداخلية المصرية، فإن الواقعة تعود إلى نزاع على شقة بنظام الإيجار القديم في منطقة السيد هاشم بحي الجناين، يسكنها المجني عليه منذ نحو ثلاثين عامًا. وتشير التحقيقات إلى أن مالك العقار اتهم نجل الضحية بسرقة محتويات شقة مغلقة تخصه، قبل أن يتطور الخلاف إلى اعتداء جسدي موثق بالفيديو.
وأوضحت التحقيقات أن المجني عليه، الذي يعاني من الفشل الكلوي والسكري وارتفاع ضغط الدم، كان قد عاد إلى الشقة لإحضار أدويته، قبل أن يُمنع من الدخول ويتعرض للاعتداء. وحرص فريق التحقيق على منحه فترات استراحة أثناء الإدلاء بأقواله مراعاة لظروفه الصحية.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم القبض على المتهمين خلال ساعات من تداول الفيديو، فيما تستكمل النيابة العامة التحقيقات تمهيدًا لإحالتهم إلى المحاكمة.
-
أخبار متعلقة
-
خرج عن البروتوكول.. ترامب يرقص في مطار كوالالمبور (فيديو)
-
لماذا يتسارع الوقت مع التقدم في السن؟
-
تصادم وسقوط ودهس.. لحظات رعب في شوارع إسطنبول (فيديو)
-
فيديو تصدر المنصات.. وجبة دجاج تُشعل البهجة في وجوه أطفال غزة
-
طفل ينجو بأعجوبة بعد ابتلاعه 100 مغناطيس في نيوزيلندا - صورة
-
"بيضة ديناصور" عمرها 70 مليون سنة في الأرجنتين.. شاهدوا صورتها
-
مذبحة عائلية.. تركي يُصفي أسرة زوجته ثم يحاول الانتحار - صورة
-
متى موعد عيد الفطر 2026/1447؟ وكم عدد أيام الإجازة بالدول العربية والإسلامية؟