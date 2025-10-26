الأحد 2025-10-26 10:55 ص
 

فيديو تصدر المنصات.. وجبة دجاج تُشعل البهجة في وجوه أطفال غزة

الوكيل الإخباري-  تصدّر مقطع فيديو مؤثر ترند منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما وثّق لحظات فرح أطفال من قطاع غزة وهم يتناولون وجبة دجاج للمرة الأولى منذ نحو عامين من الحرب والصعوبات الإنسانية.

وأظهر الفيديو الأطفال وهم يعبرون عن سعادتهم الغامرة، بعضهم هلّل وسجد شكرًا لله، في مشاهد لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، ووصِفت بأنها رمز للأمل والكرامة وسط واقع قاسٍ يعيشه سكان القطاع.


كما أظهرت مقاطع أخرى الأطفال وهم يتبادلون التهاني ويمسكون بدجاجة جاهزة للطبخ، في لحظات نادرة اعتبرها المتابعون تجسيدًا لفرحة بسيطة تحمل معاني كبيرة بعد سنوات من المعاناة.


وحظي الفيديو بتفاعل واسع على منصات مثل إكس وتيك توك وفيسبوك، حيث عبّر آلاف المستخدمين عن تضامنهم مع أطفال غزة، مؤكدين أن هذه اللحظات الإنسانية تذكّر بمعاناة المدنيين وحقهم في حياة كريمة وآمنة.

 

 

 

 

 
 
