هبوط طارئ في البرازيل.. هكذا نجا الطيار والركاب! - فيديو

الوكيل الإخباري- نفذ طيار في البرازيل هبوطاً طارئاً على طريق سريع مزدحم، بعدما تعرضت طائرته لعطل في المحرك بعد وقت قصير من الإقلاع. الحادث وقع يوم السبت الماضي، حوالي منتصف النهار، عندما تعرضت طائرة "بليكان 500 BR" ذات المحرك الواحد لعطل في المحرك بعد الإقلاع من مطار في غواراميريم بولاية سانتا كاتارينا، أثناء تحليقها فوق طريق BR-1010 في مدينة غاروفا.

وبسبب فشل المحرك في منتصف الرحلة، اضطر الطيار "ماتيوس رينان كالادو" (29 عامًا) إلى الهبوط بالطائرة على الطريق السريع، حيث نجح في تجنب الاصطدام بخطوط الكهرباء والمركبات المتحركة على الطريق. وكان مع الطيار رجل الأعمال "فالدميرو خوسيه مينيللا" (71 عامًا)، الذي يمتلك الطائرة، ولم يُصب أي منهما في الحادث.



تمكن السائقون الذين كانوا على الطريق من تصوير لحظة الهبوط الطارئ، وسُمع أحدهم وهو يصرخ بفزع: "ستسقط على الشاحنة، ستصطدم". في البداية، بدا أن الطائرة ستلامس حافة العشب بجانب الطريق، لكنها في النهاية هبطت أمام صهريج متحرك بشكل خطير، ملامسة الحاجز الوسطي للطريق.

لحسن الحظ، لم يُصب أي شخص في الحادث، وبعد توقف الطائرة بأمان على جانب الطريق، تم دفعها بعيدًا عن الطريق لضمان السلامة. لاحقًا، تم إزالة جناحي الطائرة ليتم نقلها بواسطة شاحنة.