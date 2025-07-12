السبت 2025-07-12 07:43 م
 

القسام تعلن تنفيذ عمليات ضد آليات عسكرية شرق حي الزيتون في غزة

مجاهدي القسام
مجاهدي القسام
 
السبت، 12-07-2025 04:02 م
الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن تنفيذ ثلاث عمليات ميدانية ضد أهداف عسكرية إسرائيلية في المنطقة الشرقية من حي الزيتون بمدينة غزة، وذلك خلال الأيام الماضية.اضافة اعلان


وأفادت الكتائب في بيانات متعاقبة، أن مجاهديها تمكنوا بتاريخ 2 تموز 2025 من تدمير جرافتين عسكريتين من نوع D9 بواسطة عبوات شديدة الانفجار، أثناء محاولتهما التقدم في المنطقة الشرقية.
وفي عملية لاحقة بتاريخ 6 تموز 2025، أكدت الكتائب تدمير دبابة إسرائيلية من طراز "مركفاه"، بعد استهدافها بعبوة ناسفة محكمة الزرع، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

كما نفذت الكتائب بتاريخ 9 تموز 2025 عملية ثالثة استهدفت حفاراً عسكرياً بعبوة أرضية شديدة الانفجار في المنطقة ذاتها، مشيرة إلى أن مجاهديها رصدوا هبوط طيران مروحي إسرائيلي في موقع العملية، يُرجح أنه جاء لتنفيذ عملية إخلاء.
 
 
gnews

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