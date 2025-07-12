اختراق مذهل في عالم التجسس: نحلة تحمل كاميرا

الوكيل الإخباري- في خطوة تفتح أبوابا جديدة في عالم التكنولوجيا الحيوية والتجسس، نجح علماء صينيون في تحويل نحل حقيقي إلى كائنات نصف آلية (سايبورغ) عبر زرع أجهزة تحكم دقيقة في أدمغتها، تتيح توجيه حركتها بدقة عن بُعد.



الجهاز المصغر الذي طوره فريق بقيادة البروفيسور تشاو جيليانغ من معهد بكين للتكنولوجيا، أخف من رشة ملح، ويُثبت على ظهر النحلة العاملة، متصلا مباشرة بمركز الرؤية في دماغها عبر إبر دقيقة.



ووفقا للاختبارات، استجابت النحل للأوامر في 9 من كل 10 مرات، حيث تمكن العلماء من جعلها تنعطف يسارا أو يمينا حسب التعليمات الصادرة.

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