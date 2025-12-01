امرأة تبحث عن "ابنة جديدة" لرعايتها مقابل راتب وممتلكات في الصين

الوكيل الإخباري- أعلنت امرأة مسنّة في الصين، تُعرف باسم "ما"، عن رغبتها في العثور على "ابنة" تتولى رعايتها بعد أن أصبحت غير قادرة على الاعتماد على ابنتيها؛ إذ ترفض الكبرى التواصل معها، بينما تعاني الصغرى من إعاقة ذهنية.

وتواجه 'ما' صعوبة في الحركة بسبب الربو، وتأمل في وجود من يرافقها للمواعيد الطبية ويعاملها كابنة. ولتشجيع المهتمين، عرضت إحدى شقتيها وممتلكاتها، إضافة إلى راتب شهري قدره 3000 يوان (نحو 420 دولارًا)، مع مدخرات تبلغ 400 ألف يوان.



الخبر أثار جدلًا على وسائل التواصل؛ فبينما أبدى البعض اهتمامهم، عبّر آخرون عن مخاوف من طبيعة العلاقة المتوقعة. وأوضح المحامي شي جون تشي أن الابنة البيولوجية الكبرى مُلزَمة قانونيًا بإعالة والدتها، وأن أي شخص يقبل بدور "الابنة" الجديدة يجب أن يوقّع اتفاقًا قانونيًا ينظم مسائل الرعاية والميراث.