امرأة تبحث عن "ابنة جديدة" لرعايتها مقابل راتب وممتلكات في الصين

وتواجه 'ما' صعوبة في الحركة بسبب الربو، وتأمل في وجود من يرافقها للمواعيد الطبية ويعاملها كابنة. ولتشجيع المهتمين، عرضت إحدى شقتيها وممتلكاتها، إضافة إلى راتب شهري قدره 3000 يوان (نحو 420 دولارًا)، مع مدخرات تبلغ 400 ألف يوان.
الخبر أثار جدلًا على وسائل التواصل؛ فبينما أبدى البعض اهتمامهم، عبّر آخرون عن مخاوف من طبيعة العلاقة المتوقعة. وأوضح المحامي شي جون تشي أن الابنة البيولوجية الكبرى مُلزَمة قانونيًا بإعالة والدتها، وأن أي شخص يقبل بدور "الابنة" الجديدة يجب أن يوقّع اتفاقًا قانونيًا ينظم مسائل الرعاية والميراث.
-
أخبار متعلقة
-
شاهد صخرة عملاقة تسقط على شاحنة في جبال مكة والسائق ينجو بأعجوبة
-
فوضى ورعب في حفل إسطنبول بعد اشتعال النار في شاب أمام الآلاف - فيديو
-
العثور على قاضٍ منتحرًا داخل استراحة القضاة في الإسكندرية
-
6 دقائق من الظلام.. أطول كسوف شمسي يغمر سماء دول عربية في هذا الموعد
-
جريمة أمام المدرسة في مصر.. مقتل طفلة دهساً على يد والدة زميلها
-
مشهد صادم: عشاء في السماء يتحول إلى كابوس مرعب في الهند
-
سيارة تقتحم منزلاً.. ومسنّة تنجو من الموت في الهند (فيديو)
-
عمال نظافة بتركيا يعثرون على مجوهرات سيدة ضاعت قبل 10 سنوات