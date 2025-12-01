العثور على قاضٍ منتحرًا داخل استراحة القضاة في الإسكندرية

انتقلت الأجهزة الأمنية فورًا إلى المكان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، بينما أمرت النيابة العامة بفحص السلاح وجمع الأدلة وبدء تحقيقات موسعة لمعرفة ملابسات الحادث.
وينحدر القاضي الراحل من محافظة الغربية ويبلغ من العمر 52 عامًا، ويمتلك سجلًا مهنيًا منضبطًا منذ عمله في محكمة شبين الكوم وصولًا إلى رئاسة محكمة جنح مستأنف الرمل ثانٍ.
وتستمر الأجهزة المختصة في تحرياتها، وسط انتظار الرأي العام لنتائج التحقيق الرسمية .
-
أخبار متعلقة
-
فوضى ورعب في حفل إسطنبول بعد اشتعال النار في شاب أمام الآلاف - فيديو
-
6 دقائق من الظلام.. أطول كسوف شمسي يغمر سماء دول عربية في هذا الموعد
-
امرأة تبحث عن "ابنة جديدة" لرعايتها مقابل راتب وممتلكات في الصين
-
جريمة أمام المدرسة في مصر.. مقتل طفلة دهساً على يد والدة زميلها
-
مشهد صادم: عشاء في السماء يتحول إلى كابوس مرعب في الهند
-
سيارة تقتحم منزلاً.. ومسنّة تنجو من الموت في الهند (فيديو)
-
عمال نظافة بتركيا يعثرون على مجوهرات سيدة ضاعت قبل 10 سنوات
-
وظيفة خفية.. لماذا توجد هذه الخطوط على الزجاج الخلفي للسيارات؟