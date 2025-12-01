العثور على قاضٍ منتحرًا داخل استراحة القضاة في الإسكندرية

الوكيل الإخباري- شهدت محافظة الإسكندرية مساء الأحد واقعة صادمة، بعد العثور على رئيس محكمة جنح منتحرًا داخل استراحة القضاة بسلاحه الشخصي. وكان القاضي قد أنهى جلساته بشكل طبيعي قبل أن يتوجه إلى الاستراحة، حيث سُمع لاحقًا صوت إطلاق نار، ليُكتشف أنه أطلق الرصاص على نفسه.

انتقلت الأجهزة الأمنية فورًا إلى المكان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، بينما أمرت النيابة العامة بفحص السلاح وجمع الأدلة وبدء تحقيقات موسعة لمعرفة ملابسات الحادث.



وينحدر القاضي الراحل من محافظة الغربية ويبلغ من العمر 52 عامًا، ويمتلك سجلًا مهنيًا منضبطًا منذ عمله في محكمة شبين الكوم وصولًا إلى رئاسة محكمة جنح مستأنف الرمل ثانٍ.



وتستمر الأجهزة المختصة في تحرياتها، وسط انتظار الرأي العام لنتائج التحقيق الرسمية .