فوضى ورعب في حفل إسطنبول بعد اشتعال النار في شاب أمام الآلاف - فيديو

ووفق منظّمي الحفل، فقد الشاب توازنه فوق فوهة جهاز اللهب، ما أدى لاشتعال ملابسه، لكن فرق الأمن والإسعاف تدخلت فورًا، وأكدت أن حالته مستقرة ولم يصب بإصابات خطيرة. وشدد المنظّمون على ضرورة التزام الجمهور بإجراءات السلامة حول معدات المؤثرات النارية.
Lvbel C5'in sahnesine atlamak isteyen hayranının kalçası alev aldı. pic.twitter.com/A9y5pzDTu6— Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) November 30, 2025
