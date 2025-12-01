فوضى ورعب في حفل إسطنبول بعد اشتعال النار في شاب أمام الآلاف - فيديو

الوكيل الإخباري- شهد حفل مغنّي الراب التركي Lvbel C5 في إسطنبول حادثًا خطيرًا بعدما اشتعلت النار في شاب من الجمهور إثر وقوفه فوق جهاز لإطلاق اللهب ضمن المؤثرات الخاصة على المسرح.

وانتشر الذعر بين الحاضرين داخل قاعة Ülker Sports Arena قبل أن يتدخل الأمن سريعًا ويخمد النيران ويُنقذ الشاب.



ووفق منظّمي الحفل، فقد الشاب توازنه فوق فوهة جهاز اللهب، ما أدى لاشتعال ملابسه، لكن فرق الأمن والإسعاف تدخلت فورًا، وأكدت أن حالته مستقرة ولم يصب بإصابات خطيرة. وشدد المنظّمون على ضرورة التزام الجمهور بإجراءات السلامة حول معدات المؤثرات النارية.

Lvbel C5'in sahnesine atlamak isteyen hayranının kalçası alev aldı. pic.twitter.com/A9y5pzDTu6 November 30, 2025