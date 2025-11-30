سيارة تقتحم منزلاً.. ومسنّة تنجو من الموت في الهند (فيديو)

الوكيل الإخباري- نجت امرأة مسنّة في الهند من حادث خطير بعدما اقتحمت سيارة دفع رباعي مسرعة بوابة منزلها واقتحمت موقف السيارات حيث كانت تجلس.

وأظهرت كاميرات المراقبة السيارة وهي تخرج عن السيطرة وتدمر الأثاث من حولها، فيما نجت المرأة دون إصابات خطيرة. وأثار الحادث غضب السكان في دلهي بسبب تزايد الحوادث الناتجة عن القيادة المتهوّرة في الأحياء السكنية.





pic.twitter.com/jAhmnCqPwl Delhi Rohini: A high-speed out-of-control SUV car crashes into a house; CCTV footage surfaces car smashed through the house gate and went straight inside. An elderly woman was lying in the house; fortunately, she was saved. November 26, 2025