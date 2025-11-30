الأحد 2025-11-30 01:40 م

مشهد صادم: عشاء في السماء يتحول إلى كابوس مرعب في الهند

اى
لقطات من الفيديو
الأحد، 30-11-2025 11:51 ص

الوكيل الإخباري-   نجت عائلة مكوّنة من أربعة أشخاص في كيرالا الهندية من حادث مرعب بعد تعطل مطعم هوائي على ارتفاع 150 قدماً، ما أدى إلى بقائهم عالقين لساعات. وذكرت التقارير أن العائلة علقت منذ الواحدة والنصف ظهراً، بينما وصلت فرق الإطفاء والإنقاذ نحو الرابعة بعد أن أبلغ السكان السلطات بدلاً من إدارة المطعم.

وتمكنت الفرق من إنزال الأم وطفليها ثم الأب وموظفة المطعم بأمان، بعد وضع شبكة حماية أسفل المنصة. وأكدت السلطات أن العطل ناتج عن خلل في النظام الهيدروليكي، وأمرت بإعداد تقرير رسمي لمراجعة إجراءات السلامة في هذه التجارب السياحية المعلقة.

 

 

24

  

 

 

 

 

 

 
 


gnews

