6 دقائق من الظلام.. أطول كسوف شمسي يغمر سماء دول عربية في هذا الموعد

ويبدأ مسار الكسوف فوق الأطلسي ثم يمر عبر جنوب إسبانيا وشمال المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر (خاصة الأقصر التي ستشهد أطول مدة ظلام)، إضافة إلى السودان والسعودية واليمن والصومال. ويبلغ عرض ظل القمر نحو 258 كم، ما يتيح نطاقًا واسعًا للمشاهدة، خصوصًا في مناطق ذات سماء صافية.
ويُعد هذا الكسوف استثنائيًا لتزامنه مع عوامل فلكية نادرة: صِغَر قرص الشمس بسبب بُعد الأرض عنها، وكِبَر حجم القمر لاقترابه من الحضيض، ومرور المسار قرب خط الاستواء، مما يبطئ حركة الظل ويطيل مدة الظلام.
ومن المتوقع أن يكون واحدًا من أبرز الأحداث الفلكية في القرن، مع قدرة ملايين السكان على مشاهدته.
