الإثنين 2025-12-01 11:32 ص

6 دقائق من الظلام.. أطول كسوف شمسي يغمر سماء دول عربية في هذا الموعد

غا
تعبيرية
الإثنين، 01-12-2025 10:21 ص

الوكيل الإخباري-   تستعد الأرض لكسوف شمسي كلي نادر في 2 أغسطس 2027، يُعد من أطول حالات الظلام خلال العصر الحديث، إذ سيستمر 6 دقائق و23 ثانية، وهي فترة غير مسبوقة يمكن رؤيتها من اليابسة بين عامي 1991 و2114. ويمنح الحدث العلماء فرصة استثنائية لدراسة الهالة الشمسية، فيما يستمتع المشاهدون بظلامٍ كامل في وضح النهار.

اضافة اعلان


ويبدأ مسار الكسوف فوق الأطلسي ثم يمر عبر جنوب إسبانيا وشمال المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر (خاصة الأقصر التي ستشهد أطول مدة ظلام)، إضافة إلى السودان والسعودية واليمن والصومال. ويبلغ عرض ظل القمر نحو 258 كم، ما يتيح نطاقًا واسعًا للمشاهدة، خصوصًا في مناطق ذات سماء صافية.


ويُعد هذا الكسوف استثنائيًا لتزامنه مع عوامل فلكية نادرة: صِغَر قرص الشمس بسبب بُعد الأرض عنها، وكِبَر حجم القمر لاقترابه من الحضيض، ومرور المسار قرب خط الاستواء، مما يبطئ حركة الظل ويطيل مدة الظلام.


ومن المتوقع أن يكون واحدًا من أبرز الأحداث الفلكية في القرن، مع قدرة ملايين السكان على مشاهدته.

 

 24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

منوعات شاهد صخرة عملاقة تسقط على شاحنة في جبال مكة والسائق ينجو بأعجوبة

شعار منتدى التواصل الحكومي في وزارة الاتصال الحكومي

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يستضيف أمين عام سلطة وادي الأردن غدا

و

شؤون برلمانية النواب يقرأون الفاتحة على روح الشهيد وصفي التل

مديرية الأمن العام

أخبار محلية مكافحة المخدرات تُحبط محاولة تهريب مليون ومئتي ألف حبّة مخدرة لإحدى دول الجوار

صندوق المعونة الوطنية

خاص بالوكيل المعونة الوطنية: استكمال صرف 90% من المخصصات للمنتفعين

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أكد رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، أن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء لتشرين الثاني من هذا العام، بلغت نحو 40 مليونا و612 ألف دينار، وفقا لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة

اقتصاد محلي الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء تتجاوز 40 مليون دينار في تشرين الثاني

8

منوعات فوضى ورعب في حفل إسطنبول بعد اشتعال النار في شاب أمام الآلاف - فيديو



 
 





الأكثر مشاهدة