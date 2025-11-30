عمال نظافة بتركيا يعثرون على مجوهرات سيدة ضاعت قبل 10 سنوات

الوكيل الإخباري- استعاد عمال النظافة في غازي عنتاب التركية مدخرات سيدة فُقدت قبل 10 سنوات، بعدما عثروا على أربع قطع ذهبية ضمن 40 طناً من القمامة في منشأة فرز النفايات.



وتعود القصة إلى السيدة غلبياز ديمير التي أخرجت قطع الذهب قبل إجراء فحص طبي ووضعتها في منديل داخل جيبها، قبل أن تكتشف لاحقاً أنها سقطت في الشارع وجرفتها سيارة نظافة تابعة لبلدية “شهيد كامل”.



وعلى الفور بدأت فرق البلدية عملية بحث دقيقة في النفايات، استمرت لساعات، إلى أن تمكن العاملون من العثور على الذهب وإعادته إليها. وأعربت ديمير عن سعادتها وامتنانها، مؤكدة أن هذه القطع تمثل مدخراتها على مدى عقد كامل.



بدوره، وصف هاري يالسين، رئيس قسم مراقبة منشأة جمع النفايات، العثور على الذهب بين هذا الكم من القمامة بأنه “إنجاز كبير”، مشيراً إلى سرعة استجابة الفرق للبلاغ.

