الأحد 2025-11-30 11:51 ص

عمال نظافة بتركيا يعثرون على مجوهرات سيدة ضاعت قبل 10 سنوات

تن
لقطة من الواقعة
الأحد، 30-11-2025 11:06 ص

الوكيل الإخباري-   استعاد عمال النظافة في غازي عنتاب التركية مدخرات سيدة فُقدت قبل 10 سنوات، بعدما عثروا على أربع قطع ذهبية ضمن 40 طناً من القمامة في منشأة فرز النفايات.

وتعود القصة إلى السيدة غلبياز ديمير التي أخرجت قطع الذهب قبل إجراء فحص طبي ووضعتها في منديل داخل جيبها، قبل أن تكتشف لاحقاً أنها سقطت في الشارع وجرفتها سيارة نظافة تابعة لبلدية “شهيد كامل”.

وعلى الفور بدأت فرق البلدية عملية بحث دقيقة في النفايات، استمرت لساعات، إلى أن تمكن العاملون من العثور على الذهب وإعادته إليها. وأعربت ديمير عن سعادتها وامتنانها، مؤكدة أن هذه القطع تمثل مدخراتها على مدى عقد كامل.

بدوره، وصف هاري يالسين، رئيس قسم مراقبة منشأة جمع النفايات، العثور على الذهب بين هذا الكم من القمامة بأنه “إنجاز كبير”، مشيراً إلى سرعة استجابة الفرق للبلاغ.

اضافة اعلان

 

 24 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

صندوق الإئتمان العسكري

أخبار محلية تنويه هام من صندوق الإئتمان العسكري

ت

شؤون برلمانية النائب الهميسات يطالب بعودة التعيينات الحكومية على نظام المخزون

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن يدعو لتفقد وسائل التدفئة والتأكد من سلامتها قبل الاستخدام

الذهب

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

منظر عام للعاصمة عمّان

اقتصاد محلي "الإحصاءات" تعلن أرقاما جديدة لاحتساب الناتج المحلي الإجمالي بعد إضافة 3.6 مليارات

تو

أخبار محلية وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام: توجه لتدريب وتأهيل القيادات الحكومية

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل بلدة الرام شمال القدس، ومنعت حركة الدخول والخروج من البلدة وإليها. ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر محلية أن جنود الاحتلال تمركزوا على جميع الطرق المؤدية إلى البلدة، ومن

فلسطين الاحتلال يغلق مداخل الرام بالقدس

تع

منوعات سيارة تقتحم منزلاً.. ومسنّة تنجو من الموت في الهند (فيديو)



 
 





الأكثر مشاهدة