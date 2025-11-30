عمال نظافة بتركيا يعثرون على مجوهرات سيدة ضاعت قبل 10 سنوات

وتعود القصة إلى السيدة غلبياز ديمير التي أخرجت قطع الذهب قبل إجراء فحص طبي ووضعتها في منديل داخل جيبها، قبل أن تكتشف لاحقاً أنها سقطت في الشارع وجرفتها سيارة نظافة تابعة لبلدية “شهيد كامل”.
وعلى الفور بدأت فرق البلدية عملية بحث دقيقة في النفايات، استمرت لساعات، إلى أن تمكن العاملون من العثور على الذهب وإعادته إليها. وأعربت ديمير عن سعادتها وامتنانها، مؤكدة أن هذه القطع تمثل مدخراتها على مدى عقد كامل.
بدوره، وصف هاري يالسين، رئيس قسم مراقبة منشأة جمع النفايات، العثور على الذهب بين هذا الكم من القمامة بأنه “إنجاز كبير”، مشيراً إلى سرعة استجابة الفرق للبلاغ.
-
أخبار متعلقة
-
سيارة تقتحم منزلاً.. ومسنّة تنجو من الموت في الهند (فيديو)
-
وظيفة خفية.. لماذا توجد هذه الخطوط على الزجاج الخلفي للسيارات؟
-
مأساة مرورية.. وفاة عائلة كاملة بحادث سير مروع في مصر
-
"كعكة الرثاء" تغزو منصات العراق وتثير موجة غضب عارمة - فيديو
-
من قلب الجحيم.. فيديو جديد يوثّق كفاح فرق الإنقاذ في أبراج هونغ كونغ
-
لقطات متداولة تفضح حقيقة مشاهد الغرق في سفينة "تيتانيك" - فيديو
-
انهيار خشبة مسرح خلال حفل زفاف في الهند - فيديو
-
حل لغز اختفاء معلم قبل 20 عاماً في تركيا (فيديو)