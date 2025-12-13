وفيات السبت 13-12-2025

سهام أحمد سعدون النابلسي
ختام علي عبد الرحيم الزعبي
المعلمة هناء محمد القطامين
الصحفي الأردني بسام الياسين القعدان
الشاب عبدالرحمن محمد العمايرة
تشييع جثمان الوكيل حمزة عبدالله العمرو
سمير محمد حسين الظاهر العواملة
الحاجة رجاء عبدالمنعم سلام
الحاج عيد عبدالله الفلاح العبداللات
أيمن جمال حسن عياد
بهجت محمود أبو عفيفة
تحرير حسين عيد ابو غوش
تغريد سليمان موسى الزريقات
جلال نجيب خلف جبرين
جورج هاجو درتاد لبيجيان
حرب عيسى سليمان ابو خضير
حسن عبدالحافظ عودة الله
حنا داود الحوت
خلود خليل عبدالرحمن أسعد
خليل سلمان ملاحي ابو يحيى
سمير محمد حسين العواملة
شيلا ناصر متري الفاخوري
فاطمة منصور عقيقل العقيل
قسمة عايد غافل صويص
مصعب بدر جميل السعايدة
معتز بشير ذيب العجم
منذر ممدوح سعيد النجار
منصور محمد زيدان القيسي
ميسر اسماعيل محمد بصبوص
نزيه صايل هيشان ريحاني
هالة عبدالله حسن الجيطان
