وفيات السبت 13-12-2025

السبت 2025-12-13

السبت، 13-12-2025 08:36 ص
وفيات اليوم السبت


سهام أحمد سعدون النابلسي
ختام علي عبد الرحيم الزعبي
المعلمة هناء محمد القطامين
الصحفي الأردني بسام الياسين القعدان
الشاب عبدالرحمن محمد العمايرة
تشييع جثمان الوكيل حمزة عبدالله العمرو
سمير محمد حسين الظاهر العواملة
الحاجة رجاء عبدالمنعم سلام
الحاج عيد عبدالله الفلاح العبداللات
أيمن جمال حسن عياد
بهجت محمود أبو عفيفة
تحرير حسين عيد ابو غوش
تغريد سليمان موسى الزريقات
جلال نجيب خلف جبرين
جورج هاجو درتاد لبيجيان
حرب عيسى سليمان ابو خضير
حسن عبدالحافظ عودة الله
حنا داود الحوت
خلود خليل عبدالرحمن أسعد
خليل سلمان ملاحي ابو يحيى
سمير محمد حسين العواملة
شيلا ناصر متري الفاخوري
فاطمة منصور عقيقل العقيل
قسمة عايد غافل صويص
مصعب بدر جميل السعايدة
معتز بشير ذيب العجم
منذر ممدوح سعيد النجار
منصور محمد زيدان القيسي
ميسر اسماعيل محمد بصبوص
نزيه صايل هيشان ريحاني
هالة عبدالله حسن الجيطان
 
 


