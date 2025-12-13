لجنة أممية تزور القنيطرة السورية لتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

ووفقا لوكالة الأنباء السورية، تعقد اللجنة خلال زيارتها، لقاءات مع عدد من المدنيين المتضررين، للاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بهم جراء الاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى جمع الشهادات والمعلومات الميدانية تمهيداً لإعداد تقارير رسمية تُرفع إلى الجهات الأممية المختصة.
وتواصل إسرائيل خرقها اتفاق فضّ الاشتباك الموقّع عام 1974 من خلال التوغّل في ريفي القنيطرة ودرعا، والاعتداء على السكان وممتلكاتهم، فيما تجدد سوريا بشكل متواصل مطالبتها بتطبيق قرارات الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في ردع هذه الممارسات غير المشروعة.
