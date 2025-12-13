السبت 2025-12-13 10:24 م

لجنة أممية تزور القنيطرة السورية لتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

ب
أرشيفية
السبت، 13-12-2025 10:11 م

الوكيل الإخباري- زارت لجنة تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة اليوم السبت، محافظة القنيطرة السورية، في إطار مهمتها الرامية إلى توثيق انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين وممتلكاتهم في المحافظة.

اضافة اعلان


ووفقا لوكالة الأنباء السورية، تعقد اللجنة خلال زيارتها، لقاءات مع عدد من المدنيين المتضررين، للاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بهم جراء الاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى جمع الشهادات والمعلومات الميدانية تمهيداً لإعداد تقارير رسمية تُرفع إلى الجهات الأممية المختصة.


وتواصل إسرائيل خرقها اتفاق فضّ الاشتباك الموقّع عام 1974 من خلال التوغّل في ريفي القنيطرة ودرعا، والاعتداء على السكان وممتلكاتهم، فيما تجدد سوريا بشكل متواصل مطالبتها بتطبيق قرارات الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في ردع هذه الممارسات غير المشروعة.


بترا

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية الاحتفال باليوم العالمي للجبال في المزار الجنوبي

ا

أخبار محلية ولي العهد يطمئن على صحة اللاعب يزن النعيمات هاتفيا

ب

عربي ودولي لجنة أممية تزور القنيطرة السورية لتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

غ

عربي ودولي الدفاعات الجوية الروسية تعترض 8 مسيرات أوكرانية فوق عدة مناطق

ف

أخبار محلية اختتام برنامج "فن التعامل مع الخيول والحذو" في العقبة

ن

أخبار محلية مؤسسة المواصفات والمقاييس: حظر بيع المدافئ المتسببة بالاختناقات

ب

أخبار محلية الأمير راشد بن الحسن يرعى حفل تخريج خريجي المرحلة الأولى من برنامج التايكواندو

ل

عربي ودولي قتلى وجرحى بهجوم على دورية أميركية سورية قرب تدمر



 






الأكثر مشاهدة