الأحد 2025-12-14 01:13 ص

إندونيسيا: ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات إلى أكثر من ألف

ل
جانب من الفيضانات
السبت، 13-12-2025 11:21 م

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الإندونيسية ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت البلاد مؤخرا إلى أكثر من ألف، فيما لا يزال أكثر من 200 شخص في عداد المفقودين، وفق ما أعلنت اليوم السبت السبت، وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة.

اضافة اعلان


وقال متحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن الفيضانات التي ضربت مقاطعات شمال وغرب سومطرة وآتشيه قبل أسبوعين أسفرت "حتى اليوم عن مقتل 1006 أشخاص وفقدان 217".


وضربت عواصف استوائية وأمطار موسمية جنوب شرق آسيا (إندونيسيا وماليزيا وتايلاند) وجنوب آسيا (سريلانكا) هذا الشهر، ما أدى إلى انزلاقات للتربة وفيضانات مفاجئة.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية أن الأحوال الجوية ستزداد حدة مع هطول أمطار غزيرة لا سيما في آتشيه وسومطرة وبنغكولو وبانتن في وقت ما يزال 1,2 مليون نسمة يقيمون في ملاجئ موقتة.


بترا

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

الطقس عاجل الأرصاد تكشف تفاصيل المنخفض المرتقب خلال الأسبوع المقبل

ت

عربي ودولي غوتيريش يطالب بمعاقبة المسؤولين عن الهجوم على قوات حفظ السلام في السودان

ت

عربي ودولي مسيرة احتجاجية جديدة ضد ترامب قرب البيت الأبيض تنظمها حركة "رفض الفاشية"

ي

طب وصحة فوائد الليمون في النظام الغذائي

ت

طب وصحة خطوات وقائية ضد نزلات البرد والإنفلونزا

غ

عربي ودولي ترامب يكشف حالة الشرع بعد الهجوم الإرهابي في تدمر

ت

عربي ودولي سوريا تدين هجوم تدمر وتقدم التعازي لعائلات الضحايا

ل

طب وصحة أطباء أمريكيون يحذرون من مرض قاتل يعشش في أثاث المطابخ



 






الأكثر مشاهدة