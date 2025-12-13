إندونيسيا: ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات إلى أكثر من ألف

وقال متحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن الفيضانات التي ضربت مقاطعات شمال وغرب سومطرة وآتشيه قبل أسبوعين أسفرت "حتى اليوم عن مقتل 1006 أشخاص وفقدان 217".
وضربت عواصف استوائية وأمطار موسمية جنوب شرق آسيا (إندونيسيا وماليزيا وتايلاند) وجنوب آسيا (سريلانكا) هذا الشهر، ما أدى إلى انزلاقات للتربة وفيضانات مفاجئة.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية أن الأحوال الجوية ستزداد حدة مع هطول أمطار غزيرة لا سيما في آتشيه وسومطرة وبنغكولو وبانتن في وقت ما يزال 1,2 مليون نسمة يقيمون في ملاجئ موقتة.
