الاكثر تداولًا : خروف يبدو ناقدًا على تنفيذ مراهق لترند رقصة جديدة 😂!!#الاردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/9ZHL7SIXgM— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 15, 2025
أخبار متعلقة
سعد العريفي : بعض الموظفين غالي جدا عند المدير ليس لانه مُنجر ولا مُتحمس ولا مُخلص، ولكن لأن لسانه عسل 😅!
الزعاق: مواليد أكتوبر يتميزون بصحة أفضل وصفات مميزة
وزير الرياضة يلتقط سيلفي مع الجماهير تلبيةً لطلب مشجع سعودي 💚📷
فقط في السعودية : حادث مروري ينتهي بحبة خشم وابتسامة ❤️
شبيه نواف بوشل يحتفل بدخول نواف للملعب 😂📷
طبيب اسنان يحكي قصة: جاءني مريض كان يقوم بمسح اسنانه بواسطة "فلاش" حتى تُصبح بيضاء !!
شاب بمعلومة مفيدة : اذا خربت عندك لمبة لازم تصلحها، لأن اختلاف جهد الكهرباء سوف يؤثر على اللمبات الي جنبها!
5 علامات تشير إلى بداية مرض السكري!