وزير الرياضة السعودي يلتقط سيلفي مع الجماهير تلبيةً لطلب مشجع سعودي 💚📷

الوكيل الإخباري- مقطع اليوم : وزير الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي يلبي طلب مشجع سعودي ويأخذ جواله ويلتقط مع الجماهير سلفي

