الزعاق: مواليد أكتوبر يتميزون بصحة أفضل وصفات مميزة

الدكتور خالد الزعاق : ياسعدكم يامواليد أكتوبر ، لانكم تاخذون ان شاءالله سمات هذا الشهر الي ولدتوا فيه، وباذن الله تكون امراضكم قليلة لانكم مولودين في موسم انتقالي !#الاردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/fU4QNqWPnr— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 15, 2025
