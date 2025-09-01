الحجم الحقيقي للحيوانات.. ثور قوي ذو قرون طويلة منحنية قد تصل إلى 7 أقدام#حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/KQW1t1OfjZ— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) September 1, 2025
-
