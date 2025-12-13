"مستثمري شرق عمان": المسؤولية المجتمعية جزء أصيل من دور الصناعة لخدمة المجتمع

الوكيل الإخباري- واصلت جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، ترسيخ نهجها المؤسسي في تنفيذ مبادرات المسؤولية المجتمعية، باعتبارها جزءا أصيلا من دور القطاع الصناعي في دعم التنمية الشاملة داخل المجتمع.

وأكد رئيس الجمعية، الدكتور أياد أبو حلتم، أن برنامج المسؤولية المجتمعية للعام الحالي 2025 جاء أكثر شمولا واتساعا من حيث حجم المبادرات وتنوع المجالات المستهدفة، وبما يتوافق مع توجهات الجمعية ودورها في تقديم الدعم للمجتمع، سواء داخل المناطق الصناعية التابعة لها أو خارجها.



وقال أبو حلتم، إن البرنامج شمل دعم التعليم والابتكار وتمكين الطلبة والشباب، ورعاية الفعاليات الوطنية، والإسهام في المبادرات الإنسانية، والمشاركة الفاعلة في تعزيز الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي، خصوصا في لواء ماركا.



وأشار إلى أن المبادرات تعكس التزام الجمعية بتعزيز الشراكات مع المؤسسات الرسمية والتربوية والخدمية والجهات التطوعية، بما يدعم البيئة المحلية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للطلبة والأسر، ويعزز دور الصناعة كعنصر فاعل في التنمية المجتمعية.



وبين أن مبادرات الجمعية جاءت ضمن نهج مؤسسي ثابت يركز على دعم المبادرات الوطنية ذات البعد الإنساني والاجتماعي، وإيجاد أثر ملموس ينعكس على الفئات الأكثر حاجة، إضافة إلى المساهمة في رفع مستوى الوعي لدى الشباب بأهمية المشاركة في المشاريع المجتمعية التي تخدم التنمية وتحقق أهداف المسؤولية الاجتماعية.



وأوضح أن الجمعية تركز ضمن مبادراتها، التي تنفذها بالشراكة والتنسيق مع متصرفية ماركا، على تعزيز الابتكار والتميز العلمي لدى الطلبة، وتشجيع مشاركتهم في المنافسات التقنية التي ترفع من مستوى مهاراتهم وقدراتهم المستقبلية.



واستعرض أبرز مبادرات الجمعية خلال العام الحالي، والتي جاءت بمجملها مبادرات وطنية وشراكات مجتمعية فاعلة، وتوزعت بين دعم فرق طلاب المدارس للمشاركة في البطولة الوطنية لـ"الروبوت".



ولفت إلى أن الجمعية عملت على رعاية نهائي بطولة مدارس ماركا، دعما للحراك المدرسي والأنشطة الطلابية الهادفة إلى تنمية مهارات الطلبة وتشجيعهم على المشاركة في الفعاليات الرياضية والتنافسية.



وأشار أبو حلتم، إلى مبادرات مجتمعية أخرى، اشتملت على دعم أهل قطاع غزة، ورعاية حفل تخريج الدفعة 32 من طلبة معهد ماركا للتدريب المهني، والمشاركة في رعاية مبادرة كأس التصميم الداخلي، بهدف تشجيع الإبداع الفني وتعزيز مهارات المتدربين في المجالات التصميمية والتقنية.



وبين أن الجمعية قدمت دعما لمسابقة "الروبوت" بالتعاون مع مجلس التطوير التربوي في ماركا، تعزيزا لبرامج الابتكار وتشجيع الطلبة على الانخراط في الأنشطة التقنية التي تبني مهارات المستقبل.



ومن المبادرات التي نفذتها الجمعية، حسب أبو حلتم، تقديم الدعم المالي لعدد من طلبة الجامعات من الأسر العفيفة، من خلال المساهمة في تغطية جزء من رسومهم الدراسية لضمان استمرارهم في مسيرتهم الأكاديمية.



وأوضح أن دعم الطلبة الجامعيين يأتي ضمن التزام الجمعية بتعزيز فرص التعليم للفئات الأقل حظا، وتمكين الطلبة من استكمال دراستهم الجامعية دون معيقات مالية، بما يرسخ دور الجمعية في دعم الطاقات الشبابية والاستثمار في مستقبلهم العلمي والمهني.



وقال إن المبادرات المنفذة خلال 2025 تشير إلى أن جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية تتبنى نموذجا مؤسسيا متطورا في المسؤولية المجتمعية، يقوم على الشراكة والاستدامة مع مختلف الجهات الرسمية، وتوجيه الجهود نحو التعليم والإنسان والبيئة المحلية.



وأكد أبو حلتم، أن المبادرات التي نفذتها الجمعية عكست تنوعا واضحا في المجالات المستهدفة، وفاعلية في تطبيق البرامج، والتزاما راسخا بدعم المجتمع وتعزيز التنمية في لواء ماركا ومختلف المناطق المستفيدة.



وتأسست جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية عام 2010، بهدف تعزيز تنافسية الشركات الصناعية، وتمثيلها لدى الجهات الرسمية، وتوفير الترابطات الصناعية، وترويج المنتجات وفتح أسواق تصديرية جديدة، بالإضافة إلى تأمين الشركات الصناعية بالأيدي العاملة المؤهلة والمدربة، ودعم المجتمع المحلي.